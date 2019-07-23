مراكز الشرطة تستقبل 41 ألف بلاغ ذكي منذ أكتوبر

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفادت وزارة الداخلية بأن مراكز الشرطة في الدولة تلقت 41 ألفاً و617 بلاغاً، عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، فيما بلغ عدد المستخدمين للخدمة 19.6 ألف شخص، منذ اطلاق الخدمة في أكتوبر الماضي على التطبيق الذكي للوزارة (MOIUAE).

وبينت الوزارة أن البلاغات الذكية المستلمة تنوعت بين شيكات من دون رصيد ومفقودات وخيانة أمانة واختلاس، وتم التعامل معها سريعاً، مؤكدة أن هناك إقبالاً متزايداً من الأفراد للاستفادة النوعية من الخدمات الذكية التي تم تصميمها لتلائم طبيعة الخدمات المقدمة مع احتياجات المجتمع وبصورة تعمل على التسهيل عليهم وتقديم خدمات شرطية ذات جودة عالية، ووفق أفضل المعايير العالمية.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي المشرف العام على الخدمة، الفريق ضاحي خلفان تميم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه منذ انطلاق الخدمة لاقت تفاعلاً وصدى طيباً من الجمهور، حيث تعمل الخدمة على تقديم خدمات المراكز الشرطية دون الحاجة للوصول إلى المراكز ومن أي مكان وفي أي زمان.

وأكد حرص الوزارة على تقديم خدمات وفق تقنيات مستحدثة ترتكز على أحدث الممارسات وأفضل التقنيات بصورة مبسطة وسهلة تتلاءم مع متطلبات المتعاملين، إلى جانب شمولية الخدمة والقدرة على الانتهاء منها عبر التطبيق لتشمل كل مراحل المعاملات التي تتضمنها الخدمة وسيرها وصولاً إلى خدمات تفوق توقعات المتعاملين وترتقي إلى معايير حكومة الدولة الحريصة على الريادة العالمية في المجالات كافة.

من جانبه، أفاد نائب مدير عام الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية رئيس أمانة الخدمة، العميد عبدالعزيز الأحمد، بأن عدد مستخدمي «مركز الشرطة في هاتفك» بلغ 19 ألفاً و565 شخصاً، وتم التعامل معهم جميعاً بالسرعة والاستجابة الآنية وفق المعايير المعتمدة، مشيراً إلى التسارع التدريجي لاستخدام هذه الخدمة الذكية واعتياد الجمهور عليها، إلى جانب زيادة ثقافة المجتمع بالخدمات الذكية ورفع مستويات الثقة بها.

ولفت إلى أن الخدمة خفضت زمن إنجاز المعاملات وسرعة استقبال البلاغات من أفراد الجمهور، ويعتمد ذلك على دقة المعلومات المقدمة، مؤكداً أن المعاملات الذكية تنتهي في غضون دقائق معدودة بتوافر كل الوثائق والمعلومات والقرائن، منوهاً بأن الخدمة عززت من جهود الوزارة في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبسرعة ودقة.

وقال إن الخدمة تعد من الخدمات الفريدة في المنطقة وفي العالم، وتعمل على تقريب وتسهيل الخدمات الشرطية بين يدي المتعاملين، مشيراً إلى أن «البلاغات الذكية التي تم استلامها تتنوع بين تبليغ عن مفقودات، أو (إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية) و(الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق) و(خيانة الأمانة بالتبديد) و(خيانة الأمانة بالاختلاس)، وتصدرت البلاغات عن (إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية) قائمة البلاغات المقدمة عبر التطبيق».

وأكد الأحمد أن الجهات الشرطية والادارات المختصة تتعامل مع كل البلاغات بجدية وحنكة واحترافية بوجود كوادر مواطنة مدربة على مستوى عال من التعامل مع الخدمات الذكية.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» في أكتوبر الماضي، بهدف تسريع انجاز المعاملات وتسهيلها على المتعاملين الذين بات بإمكانهم تقديم البلاغات دون الحاجة إلى زيارة المراكز الشرطية، ما يخفف عليهم ويعزز رضاهم، كما أسهمت في تسريع الإجراءات وفق استراتيجية المسرعات الحكومية الداعية لتقليص زمن الاستجابة وإنهاء المعاملات بسرعة ودقة بصورة تتماشى مع رؤية الدولة 2021.

خدمة ذكية

دعت وزارة الداخلية أفراد الجمهور إلى تنزيل تطبيقها الذكي (MOI-UAE) والاستفادة من خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة من أماكن تواجدهم، بما يختصر زمن الإنجاز.

وأوضحت أن الخدمة لا تشترط حضور أفراد الجمهور إلى مراكز الشرطة لأخذ إفادتهم، بل يمكنهم عبر الخدمة الذكية أن يقدموا عليها وهم في منازلهم أو أماكن عملهم أو أي مكان آخر، ويتم استقبالها بشكل إلكتروني، والتعامل معها على الفور.