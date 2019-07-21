«طرق دبي» و«كريم» تطلقان «هلا» للحجز الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «كريم»، العلامة التجارية لشركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في الإمارة، التي ستحمل اسم «هلا»، وتقدم خدماتها للمتعاملين رسمياً اعتباراً من سبتمبر المقبل، عبر مركبات الأجرة.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن إطلاق «هلا»، يعد حدثاً مهماً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة «كريم» التي تهدف إلى تعزيز جهود حكومة دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومواكبة التحول العالمي في مجال تخطيط النقل في المدن من حيث تسهيل التنقل للأفراد وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها عالمياً بين هيئة نقل حكومية والقطاع الخاص المتخصص في الحجز الإلكتروني، وهي نموذج للشراكة المتميزة والتعاون المثمر في التطوير المتكامل لمنظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك بين القطاعين العام والخاص.

وقال الطاير إن شركة «هلا» بدأت في مايو الماضي تجربة تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لـ2000 مركبة أجرة في دبي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي لشركة «كريم»، حيث جرى تنفيذ عدد كبير من الحجوزات وشهدت العملية نمواً مستمراً في الأسابيع التالية، وبلغ معدل وقت انتظار المتعامل لوصول المركبة 4.5 دقائق، ويتوقع أن يتقلص وقت الانتظار إلى ثلاث دقائق في سبتمبر المقبل عند اكتمال ربط 50% من مركبات الأجرة في دبي بتطبيق «كريم»، مقارنة بالمعدل السابق الذي يراوح بين 12 و14 دقيقة، وبلغ معدل تقييم المتعاملين للخدمة أكثر من أربع نجوم (4 من 5 نجوم)، وشهدت المرحلة التجريبية ارتفاعاً كبيراً في نسبة قبول الطلبات الواردة من المتعاملين، وارتفاعاً في نسبة رضا السائقين.

وأضاف: «يسهم إطلاق شركة (هلا) في تطوير قطاع مركبات الأجرة في دبي، ورفع كفاءتها في الإمارة من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونياً، وتحديد المسار الأنسب للرحلة وإمكانية مشاركة مسار الرحلة مع الآخرين وإظهار معلومات المركبة والسائق وإمكان تقييم الخدمة والسائق، ودعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير)، التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول لوجهاتهم النهائية».