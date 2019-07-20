ارتفاع الحرارة اليوم.. وفرص لسقوط أمطار

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مشيراً إلى وجود فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، على أن يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ الأحد، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، خصوصاً غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها بين 18 و30 كم/‏‏‏‏‏ س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيستمر غائماً جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 18 و30 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏س على البحر، الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس يوم الإثنين صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط وتثير الغبار على المناطق المكشوفة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس منتصف الأسبوع، توقع المركز أن يكون يوم الثلاثاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً.