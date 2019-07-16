10 قواعد عامة لإطفاء الحرائق

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

ذكرت القيادة العامة للدفاع المدني في تقرير تضمن القواعد العامة لإطفاء الحرائق، أنه إذا كان الحريق في أماكن مفتوحة يجب أن تكافح الحريق مع اتجاه الريح، وليس عكسه، وفي الأماكن المغلقة يجب مكافحة الحريق بحيث يكون المهرب خلف من يكافح، والحريق أمامه، والابتعاد عن الحريق بنحو ثلاثة إلى خمسة أمتار، والبدء بالمكافحة، ولا تكافح الحريق من منتصفه، بل من الأمام للخلف، وحرك الطفاية لليمين واليسار أثناء المكافحة، ومن أسفل إلى أعلى، ولا تترك مكان الحريق قبل التأكد من إخماد النيران.

10 خطوات

- إخلاء المكان من جميع السكان.

- استعمال جرس الإنذار لتنبيه الآخرين.

- عدم القفز من الطوابق العليا إذا ما حوصرت بلهب أو دخان.

- فتح النوافذ للحصول على الهواء.

- استخدام مطفأة الحريق.

- طلب المساعدة من الآخرين.

- الحبو على الركبتين واليدين والرأس إلى الأمام بوضع أفقي.

- وضع قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف إذا ما أمكن ذلك.

- الاستمرار بالحبو ومغادرة منطقة الحريق بأسرع ما يمكن.

- استخدام مخارج الطوارئ والسلالم للنزول بدلاً من المصاعد.

«الداخلية» دعت إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة لتفادي حوادث الحريق.