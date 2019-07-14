«الهوية والجنسية» تتبنّى مبادرة لإسعاد كبار المواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، في إطار الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية، ووجه بتبني مبادرة لإسعاد كبار المواطنين من خلال توفير خدمات الهيئة في مقر إقامة المواطن، ومنح معاملاتهم الأولوية في الإنجاز، مع إعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، تعبيراً عن العرفان لما قدمه الرعيل الأول من تضحيات في تأسيس الدولة، وإعلاء لقيمة التقدير لكبار المواطنين، وتأكيداً على أهمية دورهم، كأحد مكونات النسيج الاجتماعي للدولة، وركيزة من ركائز الأمن الاجتماعي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الثاني، أخيراً، عدداً من السيناريوهات المقترحة لتسهيل الإجراءات التي تكفل الانتقال الكلي للخدمات الذكية وتوفير الإمكانات اللازمة، لتقديم الخدمات بطريقة مبتكرة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يدعم توجه الهيئة نحو تحقيق التميز المستدام في إطار من الحوكمة الإجرائية وإدخال التعديلات اللوائحية اللازمة بما يدعم ذلك التوجه.

وفي سياق تحقيق جودة الخدمات، استعرض المجلس عدداً من المبادرات المرتبطة بالكادر الوظيفي للهيئة، مؤكداً أهمية رضا العاملين وتوفير بيئة عمل محفزة لهم، باعتبارهم رأس المال الحقيقي للمؤسسة، والمحرك الأساس لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق مشاركتهم بأفكارهم ومبادراتهم، واعتبارهم شركاء حقيقيين في تطوير الخدمة، وليسوا منفذين فقط لها.