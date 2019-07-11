دبي تصدر أول إقامة لمستثمر عقاري اليوم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت مصادر مطّلعة بأن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، ستسلم، اليوم، أول إقامة لمستثمر عقاري مدتها خمس سنوات، تسري على أفراد عائلته (الزوجة والأولاد فقط).

وأوضحت المصادر لـ«الإمارات اليوم» أن «ذلك يسري على المستثمرين العقاريين الذين لا تقل استثماراتهم في السوق العقارية المحلية عن خمسة ملايين درهم، شريطة أن تكون مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي».

وأضافت المصادر أن «الحصول على إقامة لخمس سنوات ستكون من دون الحاجة إلى كفيل، كما لا يشترط أن تكون الاستثمارات في عقار مستقل، بل من الممكن أن يتشارك عدد من المستثمرين في العقار ذاته».