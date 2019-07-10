خطة صيفية لمراكز التنمية الاجتماعية تستهدف الأسرة والطلبة وكبار المواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاقها البرنامج الصيفي في مراكز التنمية الاجتماعية الـ10 التابعة لها، والمنتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، الذي يستمر من يوليو الجاري إلى منتصف أغسطس المقبل، بفعاليات ومبادرات تنموية واجتماعية موجهة لجميع الشرائح المجتمعية؛ الأسرة وكبار مواطنين وطلبة المدارس، وسواهم من الفئات المجتمعية.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، أن الخطة الصيفية لأنشطة مراكز التنمية الاجتماعية توزعت على خمسة محاور، وتتواصل لخمسة أسابيع متتالية، مضيفة أن الأسبوع الأول حمل عنوان «الابتكار في المسؤولية المجتمعية»، والأسبوع الثاني «نحو علاقة أسرية أجمل»، أما الأسبوع الثالث فحمل اسم «العلم والمعرفة والذكاء الاصطناعي»، والرابع «أسبوع السعادة»، والخامس جاء بعنوان «التخطيط المالي السليم».

وأوضحت أن أنشطة وفعاليات مراكز التنمية الاجتماعية خلال هذا الصيف، تواكب مبادرات ومشروعات وزارة تنمية المجتمع، بأفكار تطبيقية ترتكز على محورَي المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة، سعياً لتوفير فعاليات توافق احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزز من جهة أخرى روح المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن صيف مراكز التنمية سيكون بلاشك حافلاً بالأفكار والمشروعات والمبادرات الاجتماعية والتنموية التي تروق للجميع.

وأشارت إلى تنوع الفعاليات والورش والدورات المقامة في مراكز التنمية، توافقاً مع رؤية وزارة تنمية المجتمع «مجتمع متلاحم مسؤول مشارك في التنمية الاجتماعية»، وانسجاماً مع الأهداف التنموية المستدامة للمبادرات والمشروعات والبرامج التي تتبناها الوزارة في سبيل تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.