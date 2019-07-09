1.7 مليون متابع لمنصة «مدرسة» في القرى النائية ومخيمات اللاجئين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتنسيق الجهود المشتركة، لدعم تنفيذ مشروع منصة «مدرسة»، المنصة التعليمية الإلكترونية المجانية، المندرجة تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تقدم 5000 درس تعليمي بالفيديو من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وإتاحة المنصة في ألف قرية في الوطن العربي، إضافة إلى نشر التعليم والمعرفة عبر مختلف مشاريع الهيئة.

وشهدت منصة «مدرسة» استقبال أكثر من 1.7 مليون طالب مسجلين على منصتها منذ إطلاقها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر الماضي. كما شهدت أكثر من 32 مليون زيارة إلكترونية من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع على الدروس التعليمية بالفيديو في مواد العلوم والرياضيات.

وقع الاتفاقية الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سعيد العطر، ونائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في هيئة الهلال الأحمر حمود عبدالله الجنيبي.

وينص الاتفاق بين الجانبين على أن يتعاونا في تنفيذ مشروع منصة مدرسة في ألف قرية، حيث سيسهم الهلال الأحمر في تحديد المناطق المستهدفة، وتسهيل الوصول إليها، وتقديم الدعم في عملية التوزيع والمتابعة، تشجيعاً لنشر محتوى منصة «مدرسة»، خصوصاً في المناطق الفقيرة، أو التي تواجه تحديات في الوصول إلى شبكة الإنترنت ولإتاحة حلول منصة «مدرسة» على عدد من القرى والمناطق النائية التي تشرف عليها، وتغطيها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال برامجها ومشاريعها.

وقال سعيد العطر: «إننا في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير حلول (مدرسة) في 1000 قرية، نسعى إلى توسيع العمل الإنساني، ونشر التعليم والمعرفة، والوصول إلى المستفيدين منه في أرجاء الوطن العربي، وإتاحة المجال أمام المزيد من الفئات المستهدفة للاستفادة من منصة مدرسة التعليمية».

وأضاف العطر أن اتفاقية التعاون بين المؤسسة وهيئة الهلال الأحمر، تأتي في سياق تضافر جهود المؤسسات الإماراتية العاملة في مجال المشاريع الإنسانية والعمل الخيري والتنموي، وذلك عبر التعاون في المشاريع التنموية التي تهتم بالإنسان وتمكينه وإكسابه المعارف والمهارات الضرورية اللازمة لتحسين واقعه وحياته إلى الأفضل بطريقة مستدامة، وبما يلبي أيضاً الاحتياجات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أكد حمود عبدالله الجنيبي، أن الهيئة تحرص على نسج شراكات هادفة وبناءة في المجال الإنساني والتنموي مع الهيئات والمؤسسات في الدولة، وجميع قطاعات المجتمع المحلي، وتسعى لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والعمل سوياً من أجل تحسين مجالات الاستجابة للقضايا الإنسانية العاجلة والملحة.

منصات تعليمية إلكترونية

يندرج مشروع منصة مدرسة في ألف قرية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويهدف إلى توفير منصات تعليمية إلكترونية للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت، للاستفادة من محتوى منصة «مدرسة» التعليمية، في حين تهدف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديم رسالة إنسانية قوامها حماية حياة الإنسان، وضمان احترام إنسانيته، والتخفيف من معاناة الفئات الأشد ضعفاً من خلال العديد من الوسائل بما فيها إقامة المشاريع الإنسانية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية.

«مدرسة» شهدت أكثر من 32 مليون زيارة إلكترونية من مختلف أنحاء العالم.