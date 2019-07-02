انخفاض «الحرارة» اليوم.. وتزايد «الرطوبة» حتى الخميس

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً نهاراً، على أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية والداخلية خلال الليل وحتى صباح الغد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس غداً، أوضح المركز أنه سيظل صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً شرقاً، على أن تزداد الرطوبة النسبية، خصوصاً غرباً خلال الليل وحتى صباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً على المناطق الشمالية، وتراوح سرعتها بين 18 و25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأكد أن طقس الخميس المقبل سيظل صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع شرقاً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً، ويحتمل تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت المبكر، خصوصاً شمالاً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وتكون مثيرة للغبار، تراوح سرعتها بين 20 و35 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن شهر يوليو سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية.