«مجتمعية أبوظبي» تذلل 7 تحديات لتوفير معيشة لائقة لكل الأفراد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أظهرت نتائج المسح الاجتماعي الأول لإمارة أبوظبي، الذي أجرته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وجود تحديات في سبعة مجالات، تضمنت الدعم الاجتماعي، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والمؤسسات ذات النفع العام، والأعمال التطوعية، والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استراتيجية الأسرة، ما استلزم تنفيذ عدد من المشروعات والاستراتيجيات، ونجحت الهيئة في تذليل تلك التحديات، عبر تنفيذ وإنجاز عدد من المشروعات، أهمها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة معاً للمساهمات المجتمعية، وتعزيز دمج أصحاب الهمم كأولوية وطنية واجتماعية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تحقيق 13 نتيجة اجتماعية، للوصول إلى مستوى معيشة لائق لكل الأفراد، ومجتمع مزدهر ومسؤول.

وتفصيلاً، أفادت الدائرة، بأنها تعمل على المدى القصير والمتوسط (3-5 أعوام)، عبر 26 مبادرة وثماني أولويات رئيسة، تشمل إرساء الأسس اللازمة لصنع السياسات وصياغة القوانين على مستوى القطاع الاجتماعي، وإنشاء نظام الدعم الاجتماعي، لاستهداف المواطنين الأكثر حاجة، وتطبيق الأنظمة والمعايير اللازمة لضمان تميز الخدمات الاجتماعية بجودة مرتفعة.

وأشارت إلى سعيها لتحقيق 13 نتيجة وهدفاً للوصول إلى مستوى معيشة لائق لأفراد المجتمع كافة، وأسرة متماسكة تشكل نواة المجتمع، ومجتمع ناشط ومسؤول، لتشمل مسكناً ملائماً لجميع مواطني إمارة أبوظبي، وحياة كريمة لكل أفراد مجتمع إمارة أبوظبي على مختلف ظروفهم ومراحل حياتهم، وأسر متماسكة وحاضنة، ودور فعال لجميع أفراد المجتمع، وأطفال سعداء يشعرون بالأمان، وتمكين أصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم، بالإضافة إلى فرصة أخرى لذوي الماضي المضطرب.

وتضمنت بقية النتائج، حياة محترمة ونشطة ومفعّلة لكبار المواطنين، ومجتمعاً متماسكاً مبنياً على التسامح واحترام الآخر، وأفراداً نشيطين يتمتعون بثقافة الصحة البدنية، ورياضيين يسهمون في رفع سمعة إمارة أبوظبي على المستوى العالمي، ومؤسسات ربحية وغير ربحية معنية بخدمة المجتمع، بالإضافة إلى أفراد يشاركون بفاعلية في خدمة المجتمع.

وأفادت الدائرة في تقرير أصدرته أخيراً لاستعراض جهودها في وضع حلول للتحديات المجتمعية، التي أظهرها المسح الاجتماعي، قيامها بدراسة وتنفيذ وإنجاز عدد من المشروعات التي جاءت لتحقق تطلعات المجتمع، شملت إطلاق هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة معاً للمساهمات المجتمعية، وتعزيز دمج أصحاب الهمم كأولوية وطنية واجتماعية.

وأشارت إلى أنها أنجزت بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، مسودة الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم، التي تشمل عدداً من المشروعات والمبادرات التي تعمل على تعزيز جودة حياتهم، ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر، إضافة إلى حصولهم على حقوقهم وفرصهم في المجتمع بكل مراحل حياتهم.

وأوضحت الدائرة أن الاستراتيجية تضم خمسة محاور، تشمل الصحة والرفاهية، والتعليم، والعمل والتوظيف، والحماية المجتمعية وتمكين الأسرة، بالإضافة إلى محور الحياة العامة والثقافية والرياضية، فيما يعمل المشروع على عدد من النقاط الرئيسة، تشمل تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وأكدت أنها أسّست هيئة «معاً» على أربعة محاور، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من ريادة الأعمال الاجتماعية، وتشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي، ونموذج سندات الأثر الاجتماعي، وبرامج المشاركة المجتمعية، وبرنامج الحاضنة الاجتماعية.

تعزيز المشهد التنموي

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أنها تعمل وبشكل دائم على الالتقاء بمختلف شرائح المجتمع، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم تجاه تعزيز المشهد التنموي في الإمارة.

وأشارت إلى أنها شاركت في عدد من مجالس الأحياء، ومشاركة أهالي المناطق رؤيتها وأهدافها ودورها، إضافة إلى إطلاع المجتمع على الخطط المستقبلية التي تعمل عليها، والمبادرات التي تنفذها لمصلحة المجتمع والوطن.

وشدّدت الدائرة على أهمية مجالس الأحياء كمنصة مجتمعية تعزز الترابط المجتمعي بين الأفراد، وتسهم في ترسيخ أطر التواصل بين القيادات الحكومية والجمهور، حيث استمعت الدائرة خلال زياراتها المجالس إلى تساؤلات واستفسارات أفراد المجتمع، حول عدد من التحديات الاجتماعية والموضوعات ذات الصلة بالفرد والأسرة والمجتمع.