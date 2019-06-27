دبي الذكية تتوسّع في «الهوية الرقمية»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تواصل دبي الذكية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية، عمليات التوسع في مبادرة «الهوية الرقمية»، التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، بهدف توفير أول هوية وطنية رقمية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، والتي تتيح لهم الوصول للخدمات الحكومية المحلية والاتحادية، إلى جانب خدمات القطاع الخاص، من خلال تطبيق ذكي واحد، وباستخدام اسم مستخدم واحد فقط، إلى جانب إمكانية التوقيع الرقمي عبر جهاز الهاتف المتحرك.

وتكرس المبادرة الجهود على مستوى الدولة في هذا المجال، لكون «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات مشروعاً وطنياً يلبي احتياجات جميع سكان الدولة، حيث يجري العمل الآن على المضي قدماً لتطبيق هذه الخدمة في كل الإمارات، إلى جانب السعي الحثيث لإضافة وضم العديد من خدمات القطاع الخاص، وإتاحة الوصول إليها عبر تطبيق «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات.

وأكدت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، أن مبادرة «الهوية الرقمية» تشكل دعامة رئيسة لاستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دبي ودولة الإمارات، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، كما تعزز أواصر التعاون الحكومي المشترك على المستوى الاتحادي ضمن الإطار ذاته، للخروج بمنظومة خدمات حكومية وخاصة متكاملة وقادرة على مواكبة متطلبات مجتمعات ومدن المستقبل، وكذلك احتياجات الناس.

وأضافت: «نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في إمارة دبي وفق خارطة طريق واضحة، على تهيئة الدوائر الحكومية في دبي لإتاحة خدماتها باستخدام (الهوية الرقمية)، لتسهم بشكل كبير في تعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات بمجال حلول التحول الذكي الشامل».

من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «التحول الرقمي مشروع وطني شامل لا يقتصر على الحكومة الاتحادية أو المحلية، وإنما ينظر إلى المتعامل باعتباره الهدف والغاية، ونتطلع من خلال العمل مع دبي الذكية وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي إلى توفير هوية رقمية موحدة لخدمة مختلف شرائح المتعاملين، وعلى مدار الساعة، وفي بيئة تتسم بالسرعة والفاعلية والسهولة».

وبفضل الهوية الرقمية الجديدة، سيتمكن المتعاملون من الوصول إلى الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص عبر الهواتف الذكية، ما يشكل تطبيقاً لمفهوم الحكومة الشاملة، ويعزز الترابط والتكامل على مستوى قواعد البيانات والأنظمة الحكومية.

وأفادت مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، الدكتورة روضة السعدي، بأن «الهيئة تحرص على مواصلة الجهود نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بضرورة الاستمرار في العمل كفريق وطني واحد».