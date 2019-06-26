"الهوية والجنسية" تبدأ إصدار الإقامات لخريجي الجامعات والثانوية المكفولين على ذويهم

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها باشرت اعتبارا من منتصف الشهر الجاري إصدار إقامة لمدة عام تجدد عقب انتهائها لعام إضافي للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً.

وقالت الهيئة إنّ إصدار الإقامة لهذه الفئة من أبناء المجتمع يتمّ اعتبارا من تاريخ تخرج الابن المكفول من الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه السن القانونية، وذلك في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في صيف العام الماضي.

وقال اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة إنّ بإمكان كافّة الأسر المقيمة في الدولة التي تضمّ أبناء يقعون ضمن هذه الفئة الاستفادة من هذا القرار بكل يسر وسهولة من خلال التقدّم بطلباتهم مشفوعة بالوثائق الداعمة والتي تشمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس بها الابن سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية.

وأكّد اللواء الراشدي حرص الهيئة على توعية كافّة الاسر المقيمة في الدولة بهذه الخدمة وبطرق وشروط الاستفادة منها عبر مختلف الطرق والوسائل المتاحة خصوصاً مع نهاية العام الدراسي في الدولة والذي يشهد تخرّج الكثير من الأبناء الدارسين من جامعاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها وإنهاء الكثيرين المرحلة الثانوية الأمر الذي يتطلّب التسهيل على هذه الأسر وتمكينها من البحث عن خيارات مناسبة لأبنائها سواء في مجال الدراسة أو العمل.

وأضاف أنّ الهيئة لن تدخر جهداً لتوعية المتعاملين بكافة خدماتها ومبادراتها وبوسائل الحصول عليها سواء من خلال وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، أو من خلال الإعلام الإلكتروني والتطبيقات الحديثة، إلى جانب قنوات التواصل الخاصّة بها والتي تشمل مركز الاتصال على الرقم (80080) وموقعها الإلكتروني (www.ica.gov.ae) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا اللواء الراشدي أولياء الأمور المقيمين في الدولة إلى الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة في هذا المجال والمبادرة إلى التقدّم بطلبات تجديد إقامة أو كفالة أبنائهم من خلال مراجعة الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والمراكز التابعة لها والتي تقدّم خدماتها على مدار أيام العمل الرسمي (الأحد إلى الخميس) ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

وأوضح أنّ وليّ الأمر لم يعد بحاجة إلى التقدم بطلبه لكفالة ابنه ضمن بند الحالات الإنسانية والذي كان يتطلب سابقاً إيداع ضمان مالي قدره 5 آلاف درهم، حيث بات بإمكانه التقدم ضمن الإجراءات الاعتيادية لخدمات إصدار إقامة أو تجديدها للأبناء وبرسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدّة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر.