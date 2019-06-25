كسوف كلي للشمس الشهر المقبل ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان ان يحدث كسوف كلي للشمس يوم 2 يوليو المقبل، وتكون ذروته الساعة 19:23 بالتوقيت العالمي، وتشاهده الأنحاء الغربية من أميركا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي ولن تشاهده الدول العربية.

و اوضح الجروان ان الكسوف الشمسي هو حجب قرص القمر لقرص الشمس بشكل مؤقت على مناطق محدودة من الأرض يستمر لبضعة دقائق، و ذلك لوجود القمر بين الأرض و الشمس مع بداية الشهر القمري.

وأشار انه سيتبع ذلك خسوف جزئي للقمر ( بنسبة 66%) يوم 16 يوليو 2019 ذروته الساعة 21:30 بالتوقيت العالمي و سيشاهد في الامارات و الجزيرة العربية و معظم أنحاء الوطن العربي.

وأوضح ان الخسوف القمري هو حجب الأرض لأشعة الشمس من السقوط مباشرة على قرص القمر بشكل مؤقت و يراه كل من يشاهد القمر وقت الخسوف، و ذلك لوجود الارض بين القمر و الشمس في منتصف الشهر القمري.