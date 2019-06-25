ولي عهد أبوظبي يقلد ضباطاً مشاركين في مهام الواجب «أوسمة الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر، عدداً من الضباط المشاركين في مهام الواجب والعمل الإنساني «أوسمة الإمارات» من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة؛ تقديراً لجهودهم وتكريماً لدورهم خلال أدائهم مهامهم الوطنية والإنسانية، ويرافقهم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات بأبنائهم، درع الوطن الحصين وحماة عزه ورفعته، الذين يجسدون أسمى قيم ومعاني الوفاء والانتماء إلى أرض الإمارات الطيبة من خلال مواقفهم البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين العمل والحق والكرامة، داعياً الله عز وجل أن يحفظهم ويوفقهم في خدمة وطنهم وشعبهم، ليبقى آمناً عزيزاً شامخاً.

فقد قلد سموه «وسام الإمارات» من الطبقة الثانية العقيد ركن طبيب عائشة الظاهري، و«وسام الإمارات» من الطبقة الثالثة كلاً من: مقدم ركن محمد الكتبي، ومقدم محمد المهيري، ومقدم طيار محمد السويدي، ومقدم طيار هادف المنصوري، ومقدم ركن طيار محمد المنصوري، والرائد محمد المحرمي، والرائد بحري أحمد الشامسي، والرائد أحمد الكويتي، والرائد أحمد الكعبي، والرائد مبارك الخييلي، والرائد سالم الظنحاني، والرائد عبدالله الكتبي، والرائد عبدالله السويدي، والنقيب طلال الشميلي.

كما قلد سموه «وسام الإمارات» من الطبقة الرابعة كلاً من: النقيب خليفة الصريري، والنقيب حمد الأحبابي، والنقيب حمدان النيادي، والنقيب علي الظاهري، والنقيب سعيد الشحي، والنقيب حمد المزروعي، والنقيب عبدالله الجابري، والنقيب علي النقبي.