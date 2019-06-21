طقس مغبر اليوم.. ورطب حتى الإثنين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود، اليوم، طقس مغبر وغائم جزئياً على بعض المناطق، مع تكوّن السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، فيما يكون رطباً ليلاً خصوصاً على المناطق الساحلية، ويستمر الطقس رطباً حتى الإثنين المقبل، لافتاً إلى احتمال تشكّل الضباب الخفيف، على أن تكون الرياح شمالية غربية على المناطق الغربية وشرقية على المناطق الشرقية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً غرباً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 25 و35 كم/‏س، تصل إلى 45 كم/‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج غرباً، يصبح متوسط الموج مع المساء والليل في الخليج العربي، بينما يكون متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الدولة تشهد امتداداً لمنخفض جوي سطحي على معظم المناطق، يكون مصحوباً بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس الغد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، كما يظل رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام، وشرقية على المناطق الشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، تراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏س، تصل إلى 38 كم/‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن الطقس سيستمر يوم الأحد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباَ بعد الظهر، بينما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، على أن تكون الرياح شمالية غربية وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏س، تصل إلى 38 كم/‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الإثنين المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏س، تصل إلى 35 كم/‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسطه في بحر عمان.

- الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً غرباً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.