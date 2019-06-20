"الأرصاد": الطقس مغبراً اليوم.. ورطباً حتى الاثنين

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق، مع تكوّن السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، فيما يكون رطباً ليلاً خاصة على المناطق الساحلية، لافتاً إلى احتمال تشكّل الضباب الخفيف، على أن تكون الرياح شمالية غربية على المناطق الغربية وشرقية على المناطق الشرقية.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غرباً، لتكون مثيرة للغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 25 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج غرباً، يصبح متوسط الموج مع المساء والليل في الخليج العربي، بينما يكون متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الدولة تشهد امتداداً لمنخفض جوي سطحي على معظم المناطق، يكون مصحوباً بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس الغد سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، كما يظل رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام وشرقية على المناطق الشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 18 كم/س إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن الطقس يوم الأحد سيستمر صحواَ إلى غائماَ جزئياَ أحياناَ، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباَ بعد الظهر، بينما يكون رطباً ليلاً وحتى صباح الاثنين الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، على أن تكون الرياح شمالية غربية وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 18 كم/س إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الاثنين المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء الباكر على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.