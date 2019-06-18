إدارة اكتشاف المواهب في وزارة اللامستحيل تعتمد خطتها التنفيذية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترأست وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، أول اجتماع للإدارة الافتراضية لاكتشاف المواهب بوزارة اللامستحيل، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تأسيس منصة للتغيير الجذري في منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول للتحديات الصعبة، عبر تبني نماذج عمل جديدة ومبتكرة، وآلية فكر تدعم ثقافة المخاطر المدروسة، بما يحسن حياة المجتمع، ويقدم للعالم نموذجاً جديداً للجيل القادم من الممارسات الحكومية، وجرى خلال الاجتماع اعتماد الخطة التنفيذية لإدارة اكتشاف المواهب.

وقالت الكعبي إن إدارة اكتشاف المواهب في وزارة اللامستحيل، ستعمل على صياغة تصوّر مبتكر لاكتشاف وتنمية المواهب الفريدة لكل شخص يعيش على أرض الدولة، من خلال سياسات وتشريعات محفزة، وفق أحدث الأسس والممارسات، بهدف تعزيز المهارات والكفاءات، وبما يسهم في تقدم الدولة وريادتها وتنافسيتها عالمياً.

وناقش الفريق القيادي للإدارة المراحل الرئيسة لعمل الإدارة، التي تتضمن دراسة الوضع الحالي، وتصميم آليات اكتشاف وحصر الموهوبين وتنمية مهاراتهم، ومرحلة التنفيذ التي تتضمن إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية، تتيح للحكومات والأعمال في القطاع الخاص التواصل مع المواهب التي تم حصرها، ومن ثم العمل على تطبيق الخطط والبرامج ضمن مرحلة تجريبية، وعلى فئة عمرية محددة، وقياس النتائج، ثم تعميم التجربة والتسويق للموهوبين على نطاق واسع. الجدير بالذكر أن وزارة اللامستحيل هي وزارة افتراضية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي، من خلال توليها ملفات وطنية مهمة، وتمثل الجيل الجديد من الممارسات الحكومية، وتتضمن مهام عملها تطوير حلول استباقية وجذرية لموضوعات معينة، ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل مهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد، ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل. وتضم الوزارة في مرحلتها الأولى أربع إدارات افتراضية، هي: إدارة المكافآت السلوكية، وإدارة الخدمات الاستباقية، ومنصة المشتريات الحكومية، وإدارة اكتشاف المواهب، وتختص إدارة اكتشاف المواهب بالعمل على وضع تعريف وطني واضح للموهوبين في المجالات الثقافية والعلمية، وابتكار آلية لاكتشاف الموهوبين، كل حسب موهبته، وإتاحة بيانات جميع الموهوبين للجهات الحكومية والخاصة، والعمل على ابتكار أدوات لتنمية المواهب بطرق احترافية وسهلة الوصول، كل حسب مجال موهبته، وذلك وفق رؤية مئوية الإمارات 2071.