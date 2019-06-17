ديوان حاكم دبي ينعي المغفور له الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني

المصدر: دبي - وام

بسم الله الرحمن الرحيم " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي " ..

صدق الله العظيم .

ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله رحمة واسعة و أسكنه فسيح جناته و ألهم أسرته و ذويه جميل الصبر و حسن العزاء.

و سوف تقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجد زعبيل في دبي غداً، عقب صلاة العصر ثم يوارى الثرى في مقبرة أم هرير - بر دبي.

إنا لله وإنا إليه راجعون .