إغلاق مطعم «زاخر» و«حلويات الظفرة» في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين في مدينة العين، هما «مطعم وحلويات زاخر» و«حلويات الظفرة»، لخطورتهما على الصحة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قراري الإغلاق جاءا نتيجة عدم التزام المنشأتين بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأتين، ما قد يؤثر سلباً في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبيناً أن الإغلاق سبقه توجيه مخالفتين في مطلع يونيو الجاري.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر ما دامت أسبابه موجودة، لافتاً إلى إمكان السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأتين واستيفائهما المتطلبات اللازمة، وإزالتهما أسباب المخالفات المتمثلة في سوء النظافة العامة في مناطق عالية الخطورة، وانتشار الحشرات والقوارض في مناطق التحضير والتجهيز، إلى جانب رصد مواد غذائية تحضر في مواقع غير مرخصة تفتقر للاشتراطات الصحية والممارسات الصحيحة وعرضها وبيعها، وعدم حفاظهما على المستوى الصحي.

وأشار إلى أن الإغلاق يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيداً منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مضيفاً أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية.