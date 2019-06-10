«البيئة» تبدأ استلام طلبات المحركات البحرية المدعومة للصيادين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء استلام طلبات الحصول على المحركات البحرية المدعومة لعام 2019 للصيادين بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري»، اعتباراً من أمس وحتى 11 يوليو المقبل من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في إمارات الدولة كافة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق سلطان علوان، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية، وخفض التكاليف على الصيادين، ودعم مهنة الصيد تعزيزاً لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنوع الغذائي من خلال مبادراتها ومشاريعها وخدماتها التي تعمل على تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، إذ إن الثروات المائية تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء واستدامته.

وأوضح علوان أن معايير وشروط صرف المحركات المدعومة تشمل ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد على 30 ألف درهم (بموجب شهادة راتب معتمدة)، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2016 – 2018، وأن يكون تم قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة قبل عام 2016، وأن يكون الصياد من الممارسين لمهنة الصيد بصورة دائمة، وأخيراً ألا يكون الصياد قد ارتكب مخالفة (حيازة أو استخدام أدوات ومعدات صيد محظورة وفقاً للتشريعات المنظمة) خلال عام 2018.

وستكون أولوية الاستحقاق للصيادين الذين يحترفون مهنة الصيد كمهنة أساسية، والصيادين العاملين على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم من ذوي القرابة من الدرجة الأولى إلى الرابعة.

وفي إطار رفع مستوى خدماتها المقدمة ولمزيد من إسعاد المتعاملين، اشترطت الوزارة على الشركة المزودة للمحركات تركيب المحرك مجاناً للصياد دون احتساب أية رسوم إضافية عليه، مثل أجور الأيدي العاملة، على ألا يشمل هذا الشرط أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب كالبطاريات أو المقود.

وحددت الوزارة للصيادين الذين تمت الموافقة على طلباتهم للحصول على المحركات المدعومة مدة شهر مهلة لتسديد قيمة المحرك المستحقة خلال المدة المذكورة والبالغة 11 ألفاً و950 درهماً (ما يمثل 50% من القيمة الإجمالية للمحرك).

وأكد علوان أن الوزارة تحرص ضمن استراتيجيتها الهادفة للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية على أن تكون مواصفات المحركات البحرية المدعومة التي يتم تسليمها للصيادين صديقة للبيئة من خلال معدل استهلاك منخفض للوقود، ونسب ضجيج أقل ومعدل منخفض للغازات المنبعثة منها، وذلك لأن عملية الاحتراق تتم داخلياً بخلاف المحركات الأخرى التي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي، مع الحفاظ على كفاءة أدائها لمهامها الأساسية في تحريك ودفع القوارب فهي بقوة 150 حصاناً رباعية الأشواط.

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ألفاً و950 درهماً قيمة المحرك المدعوم.