إطلاق التشغيل التجريبي لمسلخ الشهامة الآلي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة التجريبية لتشغيل مسلخ الشهامة الآلي، من خلال استقبالها الجمهور في المسلخ، ابتداء من يوم السبت 25 مايو الجاري، حيث تم تحويل جميع ذبائح مسلخ الشهامة في الوردية الليلية إلى الذبح في المسلخ الآلي، كخطوة أولى، ليتم بعدها تحويل الذبائح وفي جميع الورديات إلى المسلخ الآلي، بعد إجازة العيد مباشرة، وذلك بعد أن بدأت شركة الواحة للمواشي، وهي الشركة المستثمرة للموقع، أولى عملياتها التشغيلية للمسلخ الآلي، ضمن مشروع تطويري، واستثمار طويل الأمد مدته 30 عاماً.

من جانبه، أكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، الدكتور سعيد الرميثي، أن مسلخ الشهامة الآلي يتألف من حظيرة استقبال للحيوانات الحية المعدّة للذبح، لإجراء الفحص البيطري قبل الذبح، ومن ثم خط ذبح الأغنام والماعز المجهز بصندوق للتحكم بالذبيحة، لضمان ذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية، وماكينة سلخ الجلد، حيث تتم جميع إجراءات سلخ وتجويف الذبيحة على خط آلي متحرك، ليتم في نهايته إجراء الفحص البيطري على الذبيحة بعد الذبح، وقبل تحويلها للتقطيع، بناء على طلب المتعامل.

وأضاف: «هناك خط ذبح الجمال والأبقار، المجهز أيضاً بصندوق آلي للتحكم فيها لذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية، مع خط التجهيز والسلخ وصولاً إلى مرحلة التقطيع».

يذكر أن الطاقة الإنتاجية لمسلخ الشهامة الآلي 150 ذبيحة ضأن وماعز في الساعة، ويمكن زيادتها إلى 200 رأس في الساعة، إضافة إلى 10 ذبائح من الأبقار والجمال.