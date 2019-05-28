اتفاقية بين هيئة تنمية المجتمع وتعاونية الاتحاد لدعم مبادرة سحورهم علينا‎

المصدر: الامارات اليوم - دبي

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون مع تعاونية الاتحاد، تقدم بموجبها التعاونية رعاية بلاتينية لمبادرة "سحورهم علينا"، التي ينظمها مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في رمضان.

وقع الاتفاقية كل من سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار برامج تعزيز التعاون مع القطاع الخاص التي تعتمدها الهيئة والتي تهدف إلى إشراك كافة فئات المجتمع في المبادرات الموجهة لأفراد المجتمع وتوسيع دور القطاع الخاص والقطاع الثالث في خطط التنمية المجتمعية.

وبموجب الاتفاقية، توفر تعاونية الاتحاد دعماً مالية لمبادرة "سحورهم علينا"، يتم استخدامه في تأمين الوجبات التي يتم توزيعها على فئة العمال، كما يشارك عدد من موظفيها كمتطوعين في توزيع وجبات السحور على العمال سعياً منها لتعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

وقال سعيد الطاير أن مساهمة تعاونية الاتحاد في دعم مبادرة "سحورهم علينا"، تؤكد حرص القطاع الخاص على تجسير الفجوة بين فئات المجتمع واستثمار أجواء الشهر الفضيل لتحسين حياة فئة العمال وإدخال السرور على قلوبهم. مبيناً أن جهود التنمية المجتمعية تتطلب عملاً تشاركياً وتكاملاً في الجهود بين الجهات الحكومية والأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والجهات غير الربحية على حد سواء.

وقال الطاير: "تعتبر تعاونية الاتحاد شريكاً هاماً في دعم مبادرات التنمية المجتمعية للهيئة، وتقدم بشكل مستمر نموذجاً لما يجب أن تكون عليه مؤسسات القطاع الخاص من انتماء لقضايا المجتمع وحرص على إسعاد أفراده".

وأضاف: "انطلاقاً من معايير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التي تعتمدها الهيئة، ستحصل تعاونية الاتحاد بموجب هذا الدعم على علامة دبي للوقف الصادرة عن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة".