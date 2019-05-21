محمد بن زايد: الإمارات حريصة على دعم التنمية في الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على دعم جهود التنمية والبناء والتطوير في القطاعات الحيوية في الدول الشقيقة والصديقة لما فيه خير شعوبها وتقدمها.

وقال سموه إن نهج التعاون مع الشعوب والدول الصديقة لتحقيق تقدمها ونهضتها يعد من المكونات الأساسية للإرث الذي أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع حجر الأساس لقاعدة العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتمضي دولة الإمارات قدماً وفق هذا النهج الأصيل.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، رئيس وزراء جمهورية مالي بوبو سيسي، الذي يزور البلاد حالياً.

وبحث سموه ورئيس وزراء جمهورية مالي خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في آفاق أرحب للتعاون المستقبلي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بزيارة رئيس وزراء مالي، معرباً عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في فتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين.

من جانبه أعرب سيسي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق علاقات التعاون مع الدولة بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المتبادلة.

وثمن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمشاريع التنموية والإنسانية في بلاده، مشيداً بمبادرات الإمارات ودورها في تكريس قيم التسامح والتعايش والسلام، وتعزيز الأمان والتنمية والبناء لشعوب المنطقة والعالم. وقال إن دولة الإمارات تبقى واحة خير وسلام وعطاء للبشرية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما المشترك على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين والبناء على تلك العلاقات المتميزة التي تجمعهما من خلال دعم مختلف جوانب ومسارات التعاون، خاصة التجارية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين وتعزز مصالحهما المتبادلة.

إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية مالي في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية وتمويل المشاريع، والتي تهدف إلى تعزيز وتأطير التعاون المشترك بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، ومذكرة الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين الجانبين خلال شهر يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يسهم الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع في خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب.