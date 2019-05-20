60 مؤسسة تشارك في ملتقى «زايد الإنساني» في دورته العاشرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت أمس، فعاليات ملتقى زايد الإنساني في دورته العاشرة، تزامناً مع مؤتمر الإمارات الشبابي الإنساني تحت شعار «التسامح على خطى زايد»، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي، بمشاركة واسعة من رواد العمل التطوعي والعمل الإنساني من داخل الدولة وخارجها، وبحضور ممثلين من 60 مؤسسة حكومية وخاصة وغير ربحية، في مقدمتها الاتحاد النسائي العام.

وأشاد الملتقى بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في العمل الإنساني الذي برز من خلال برنامج الشيخة فاطمة للتطوع، الذي تم تنفيذه من قبل مبادرة زايد العطاء، بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام، ووصلت حملاته الإنسانية إلى عشرات الدول في آسيا وإفريقيا.

وأكدت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة السويدي، أن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع أدى دوراً عظيماً في العمل الإنساني، حيث أقام المستشفيات والعيادات الطبية في العديد من دول آسيا وإفريقيا، وعالج عشرات الآلاف من المرضى الفقراء، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المعتقد.

ويهدف الملتقى إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والإنساني في فئة الشباب، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- بأن يكون 2019 «عام التسامح»، وفي إطار احتفالات الدولة بـ«يوم زايد الإنساني» الذي يصادف الـ19 من شهر رمضان الجاري إحياء لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، والتذكير بأعماله الخيرة والإنسانية، وأن يتم الاقتداء به، وتسليط الضوء على هذه القيم، ونشر الوعي بأهمية أعمال البر والخير، وتقديم العون والمساعدة إلى الآخرين والمحتاجين.

ونظم الملتقى بمبادرة من «زايد العطاء» ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وبالشراكة مع كل من مركز الإمارات للتطوع وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية وجمعية إمارات العطاء، وبحضور ممثلين عن 50 من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بمجال العمل الإنساني والاجتماعي محلياً وعالمياً. وناقش ملتقى زايد للعمل الإنساني بمشاركة متطوعين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة العاملة في مجالات التطوع في الدولة، جملة من القضايا وثيقة الصلة بالتطوع، التي من أبرزها سبل إقامة وتعزيز مشروعات العمل التطوعي.