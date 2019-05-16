المصدر: راس الخيمة ـ الامارات اليوم

تطبيق المراقبة الشرطية الالكترونية في إمارة رأس الخيمة



طبقت وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية من الناحية التنفيذية من خلال اول حكم صدر يوم أمس من محاكم رأس الخيمة بوضع محكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية وتمديد حبس متهمين بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، تتويجا للجهود الحثيثة والتعاون المثمر والبناء بين وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرتي النيابة العامة والمحاكم بالإمارة.

يأتي هذا في ضوء تطبيق نصوص واحكام التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة، وتطبيقها لأحدث وأفضل الممارسات القضائية الإقليمية والدولية، التي من شأنها الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق مقاصد العقوبة في ذات الوقت.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ان تطبيق المراقبة الإلكترونية يأتي تحت منظومة الأمن والعدالة، وكمشروع وطني واستراتيجي رائد الهدف منه مراعاة الجانب الانساني وكسب ثقة وسعادة المجتمع وتعزيز أواصر التلاحم الأسري والمحافظة على السكينة العامة لكل من يعيش على أرض دولة الامارات، مشيدا بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم امارة راس الخيمة لهذا المشروع الوطني، والإشراف المباشر من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ بداية المشروع وحتى تطبيقه على أرض الواقع، مما ساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة بالإمارة، وعبر عن شكره لسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة لتوجيهاته ومتابعته المستمره التي ساهمت في نجاح المشروع عمليا من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والجهات القضائية بإمارة رأس الخيمة.