خليفة يتقبل التهاني من حكـام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بشهر رمضان المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في قصر رئيس الدولة بالبطين، إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد استقبل سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة أطيب التهاني والتمنيات مع إخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قائد المسيرة المباركة.

وأعرب الجميع عن تمنياتهم لصاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية والسعادة، ودوام السداد والتوفيق، لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وتعزيز المكتسبات والإنجازات للوطن والمواطنين على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في القيادة وبناء الإنسان وإسعاده، وتحقيق طموحات الوطن في التنمية والتقدم والازدهار.

ونشر صاحب السمو نائب رئيس الدولة صورة تجمعه مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على صفحته في «تويتر»، مع تغريدة له، أكد فيها وصول دولة الإمارات مكانة رفيعة. وقال سموه في تغريدته: «مع أخي خليفة بن زايد.. نبشرك بشعب يحبك.. ويفديك.. ويفتديك. ونبشرك بدولة وصلت في العز والرفعة ما تتمناه».