ملتقى إماراتي - أوزبكي لاستقطاب الكفاءات لسوق العمل

المصدر: طشقند - الإمارات اليوم

استضافت العاصمة الأوزبكية طشقند أعمال «ملتقى العمل الإماراتي الأوزبكي لفرص التوظيف»، الذي انعقد، الخميس الماضي، بمشاركة واسعة من قبل وكالات للتوظيف وأصحاب أعمال في كلا البلدين. ويعتبر الملتقى أحد مخرجات خطة تفعيل الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجالات العمل، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين حكومتَي البلدين في شهر أبريل الماضي.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، إنه مع اقتراب انطلاق «إكسبو دبي 2020» يتوقع أن يطرأ نمو كبير في فرص العمل بدولة الإمارات، خصوصاً لأصحاب المهارات العالية والخبرات والكفاءات، التي سيكون لها النصيب الأكبر من فرص التوظيف المتنامية، مؤكداً أن توظيف المواطنين أولوية، ونرحب بالخبرات من مختلف الثقافات.

وأضاف أن الإمارات تطبق خطة استراتيجية لتطوير قدرات وتمكين مواردها البشرية الوطنية، وتأهيلها لقيادة القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك بالتوازي مع مواصلة الترحيب باستضافة الكفاءات العالمية لاسيما الأوزبكية منها.

وأشاد الهاملي بالبرامج الطموحة التي تنفذها حكومة أوزبكستان لتطوير مهارات عمالتها الوطنية، وهو ما من شأنه تشجيع أصحاب العمل في دولة الإمارات على استقطاب الكفاءات الأوزبكية، خصوصاً في ضوء البرامج المشتركة التي اتفقت عليها حكومتا البلدين، بموجب خطة تفعيل الشراكة تنفيذاً لبروتوكول التعاون بينهما.

وقال إن ملتقى العمل الإماراتي - الأوزبكي من شأنه تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية بين وكالات التوظيف في البلدين، لرفد سوق العمل الإماراتية بهذه الكفاءات، بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص في الدولة.

من جانبه، قال وزير التشغيل وعلاقات العمل الأوزبكي، شيرزود كودبييف، إن ملتقى العمل الإماراتي - الأوزبكي يمثل خطوة مهمة، في إطار تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، في مجالات العمل وتطوير المهارات والقدرات، بما يعزز من الفوائد التنموية المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة.

واكد أهمية التعاون والشراكة بين وكالات التوظيف في البلدين، لما سيكون له من أثر كبير في استقطاب العمالة الأوزبكية إلى سوق العمل الإماراتية. وشهد الملتقى إبرام وثيقة تعاون بين وكالات توظيف من الدولة وأوزبكستان.

ونظمت خلال الملتقى جلسات وورش عمل، شارك فيها ممثلون لوكالات توظيف في البلدين، تم خلالها التعرف إلى فرص العمل المتاحة في الدولة، وبحث آليات التعاون والتنسيق بين هذه الوكالات.

إبرام وثيقة تعاون بين وكالات توظيف من الدولة وأوزبكستان.