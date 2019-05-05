«حمدان الذكية» تطور برامج تعليمية للرعاية الصحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» شراكة استراتيجية مع «الهيئة الدولية المشتركة للاعتماد الدولي»، التابعة لـ«مؤسسة موارد الهيئة المشتركة» في سبيل تطوير برامج تعليمية داعمة لجهود تحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية، استكمالاً لمسيرة ريادة الإمارات التي وصلت إلى الصدارة عالمياً في الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية خلال العام الفائت، محتضنةً نحو 20% من إجمالي المؤسسات الصحية المعتمدة في العالم.

وتم اختيار الجامعة من بين الجامعات الذكية على مستوى العالم للدخول في هذه الشراكة المهمة نظراً لما تتبناه من طرائق تعليمية مبتكرة وبنية تكنولوجية متطورة وخبرة هائلة في إدارة الجودة الشاملة والتميز، بالإضافة إلى أنها من أوائل الرواد في مجال التعليم الذكي والتعلم مدى الحياة في العالم.

وجرى توقيع الاتفاقية المشتركة في مدينة شيكاغو الأميركية من قبل كل من رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» الدكتور منصور العور، ونائب رئيس الخدمات الاستشارية العالمية لـ«الهيئة المشتركة الدولية» الدكتورة مروة زهدي، التي أشادت بالجهود السبّاقة التي تبذلها الجامعة لإعادة صياغة مستقبل التعليم العالي إقليمياً وعالمياً وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، سعياً لإحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات.

ويأتي اختيار «الهيئة الدولية المشتركة» لـ«جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتكون شريكاً في تقديم برامج تعليمية موجهة للارتقاء بكفاءة الكوادر الطبية والصحية في منطقة أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ليؤكد الثقة الدولية المتنامية بالجامعة باعتبارها أول نواة للتعليم الذكي في الإمارات والعالم العربي.