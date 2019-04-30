««الهويّة»: على حملة «باحث عن عمل» إلى تسوية أوضاعهم أو المغادرة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

دعت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية كافّة الوافدين إلى الدولة الحاصلين على تأشيرة «باحث عن عمل» إلى التنبّه إلى صلاحيات التأشيرات الصادرة لهم والحرص على توفيق أوضاعهم بما ينسجم مع نصوص قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتجنّب الدخول في مخالفة أحكام القانون.

وأكّدت الهيئة أنّ تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة ستة أشهر غير المشروطة بوجود الكفيل، التي منحت للمخالفين قبل 1 أغسطس 2018 في إطار مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» غير قابلة للاستثناء أو التمديد وأنّ على كل من حصل عليها أن يبادر إلى تعديل وضعه من خلال نقل إقامته على كفيل جديد في حال تمكنّه من الحصول على العمل، أو مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة وذلك تجنّباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصّ عليها القانون والتي تشمل الغرامات وقد تصل إلى الحبس والإبعاد عن أرض الدولة.

وقال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة اللواء سعيد راكان الراشدي إنّ استحداث هذا النوع من التأشيرة جاء في إطار توجيهات القيادة بالتسهيل على المخالفين الذين بادروا إلى الاستفادة من المبادرة وأبدوا رغبتهم بالبقاء على أرض الإمارات وعدم مغادرتها وذلك من خلال منحهم فرصة جديدة للبحث عن عمل يتيح لهم الإقامة بشكل مشروع، شريطة أن يقوموا بالتسجيل في منصّة «الباحثين عن العمل» التي تمّ إنشاؤها بالتعاون بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وكانت الهيئة منحت لهذه الفئة من المتقدّمين للاستفادة من «احم نفسك» تأشيرة إقامة مؤقتة مدّتها ستة أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل، وذلك بعد إعفائهم بشكل كامل من كافّة الغرامات التي ترتبت عليهم.

وأضاف الراشدي أنّ مخالفي تأشيرة «باحث عن عمل» سيعاملون معاملة مخالفي الإقامة، حيث سيتمّ فرض غرامة قدرها 100 درهم عن اليوم الأول من المخالفة، يتبع ذلك غرامة قدرها 25 درهماً عن كلّ يوم تأخير، داعياً كلّ من حصل على هذه التأشيرة إلى احترام القانون والالتزام به وذلك من خلال مغادرة الدولة في حال عدم تمكنه من تأمين فرصة عمل والاستفادة من الفرصة السانحة في هذه الحالة والتي تتمثل في تسهيل إجراءاته وعدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة.