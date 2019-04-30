59% من الشباب العربي يرى الولايات المتحدة عدو

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

تضاعفت تقريباً نسبة الشباب العربي الذين يعتبرون الولايات المتحدة عدوةً لبلدانهم منذ عام 2016 بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز حينها 32 %، لتصل اليوم الى 59%. وفي الوقت الذي ازدادت فيه حدة المواقف تجاه الولايات المتحدة، حسّنت روسيا من صورتها في المنطقة ليعتبرها 64% من الشباب العربي حليفةً بالمقارنة مع 60 % في عام 2016 .

ولدى سؤالهم خلال استطلاع رأي الشباب العربي للعام 2019، عن الحليف الأقوى لبلدانهم بين الدولتين، انقسمت آراء الشباب العربي بين الانحياز للولايات المتحدة بنسبة 38 % وروسيا بنسبة %37، في حين رأى 25 % أن أياً من الدولتين ليست حليفة.

وكشف تحليل النتائج الإقليمية عن تباين متساوٍ تقريباً في آراء الشباب الخليجي، حيث أيّد 45 % منهم الولايات المتحدة، مقابل 38 %اختاروا روسيا، فيما أظهر شباب شرق المتوسط تأييداً أكبر لروسيا بنسبة 45 %مقابل 29 % أيدوا الولايات المتحدة.

ومن بين الدول العربية، رأى الشباب العربي أن السعودية تعد أكثر دولة عربية عززت نفوذها في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تجاوزت ثلث المشاركين في الاستطلاع والتي بلغت 37 %، تلتها الإمارات 27 %، ثم مصر 11 %.