«الأوقاف» تتلقى 57 مليون درهم إسهامات في المصارف المبتكرة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تلقيها إسهامات بقيمة 57 مليوناً و630 ألف درهم في المصارف المبتكرة للأوقاف، ما يعكس روح المبادرة والعطاء والبذل وفعل الخير المتأصلة في مجتمع الإمارات، ويؤكد حس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. وقال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، في لقاء مع الصحافيين، إن المؤسسة وسعت دائرة الإسهام في المصارف الوقفية المبتكرة، بعد انضمام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إليها، في توجه يفسح المجال أمام المزيد من المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية، والشركات، والأفراد، للإسهام في دعم الوقف المبتكر، تجسيداً لشعار «الوقف للجميع» الذي تتبناه المؤسسة. وأكد المطوع أن الإسهامات بلغت في المصرف الوقفي للعلوم سبعة ملايين و900 ألف درهم، وفي مصرف التعليم ثمانية ملايين و500 ألف درهم، وفي مصرف المرأة والطفل ثمانية ملايين و500 ألف درهم، وفي مصرف البيئة 32 مليوناً و730 ألف درهم، مشيراً إلى أن هناك 13 جهة أسهمت في مصرف البيئة، وخمس جهات أسهمت في مصرف العلوم بمجال الطب، و10 جهات أسهمت في مصرف المرأة والطفل.