محمد بن راشد: الإمارات رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي لإسعاد الإنسان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، محوره تحقيق سعادة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة في المجالات كافة، لإيمانها بأهمية هذه القيمة الإنسانية في تحفيز تطور المجتمعات وازدهار الدول.

جاء ذلك لدى تكريم سموه الفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية في دورتها الثانية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «التركيز على سعادة المتعاملين وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة، محور أساسي للتطوير الحكومي، والجهات الحكومية الناجحة هي تلك التي تحفز موظفيها على تقديم أفضل ما لديهم، وتعزز فيهم روح المبادرة الإيجابية، وتشجعهم على ابتكار خدمات ترضي الناس وتسعدهم».

وأكد سموه على أهمية دور أبطال السعادة والإيجابية في إسعاد المتعاملين، وما يشكلونه من مصدر إلهام وقدوة لزملائهم من خلال صورة الموظف الإيجابي المتفاعل، الذي يتجاوز حدود الوظيفة إلى آفاق أوسع لإسعاد المتعاملين وتسهيل حياتهم. وأضاف سموه: «أبارك لأبطال السعادة والإيجابية هذا التكريم المستحق، وأدعوهم إلى تكثيف جهودهم ومواصلة العمل بهذه الروح الإيجابية»، متابعاً سموه «نريد أن يكون جميع أعضاء فريق عملنا الحكومي أبطال سعادة وإيجابية، وعلى المسؤولين في جميع الجهات أن يعززوا هذه الروح، ويشجعوا أصحاب الإنجازات المتميزين في خدمة الناس، وأن يحتفوا بهم ليكونوا قدوة لأقرانهم، ونجاح الجهات يقاس بمقدار ما تحققه من سعادة للمتعاملين».

وتهدف ميدالية أبطال السعادة والإيجابية، التي تشكل مناسبة لتكريم موظفي الصف الأمامي في مراكز سعادة المتعاملين، إلى نشر مفاهيم العمل الإيجابي بين موظفي الحكومة، والانتقال بثقافة إسعاد المتعاملين إلى مراحل متقدمة، وجعلها ممارسة يومية في كل الجهات للوصول إلى أفضل الخدمات عالمياً، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في تعزيز جودة حياة المجتمع.

وتم اختيار أبطال السعادة والإيجابية بعد عمليات متابعة وتقييم دقيقة للخدمات والأعمال الاستثنائية التي يقدمونها في مراكز سعادة المتعاملين، بطريقة سهلة واستثنائية، وبحرفية عالية تسهم في تكوين انطباعات إيجابية عن الجهات الحكومية، وتعكس الصورة الحضارية المشرقة للدولة، وتؤسس لمستقبل العمل الحكومي.

وشملت قائمة المكرمين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية كلاً من: فاطمة الدوبي، الموظفة في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أم القيوين، وحمد مرداس من وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة عجمان، وإسماعيل البيرق، الموظف في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دبي، وكنوة المسماري من وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفجيرة، وعادل اليحمدي، الموظف في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في أبوظبي، وسماحة البريكي، من صندوق الزكاة في أبوظبي.

كما ضمت القائمة أحمد الأميري، الموظف في مجموعة بريد الإمارات القابضة في دبا الحصن، وزينب البلوشي، الموظفة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، وصالح البريكي، من وزارة تنمية المجتمع في أبوظبي، وصلاح العوضي، من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشارقة.

وأعرب الفائزون بميدالية أبطال السعادة والإيجابية عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على دعمها اللامحدود لكل ما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع، ويمكّن الموظفين من تقديم أفضل ما لديهم، مشيرين إلى أن المعيار الرئيس لنجاح موظف مراكز سعادة المتعاملين هو خروج المتعامل من الجهة الحكومية وقد أنجزت معاملته بيسر وسهولة.

وأكدوا عزمهم على المضي بجد وإخلاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم تطوير العمل الحكومي، وأنهم سيكونون قدوة حسنة ومصدر إلهام لزملائهم لتقديم أفضل الخدمات، بما يسهم في تحقيق رؤية 2021 ومئوية الإمارات 2071.

نائب رئيس الدولة:

«الأبطال هم من يتجاوزون حدود الوظيفة لإسعاد المتعاملين وتسهيل حياتهم».

«أبطال السعادة قدوة للموظف الإيجابي المتفاعل الذي يتجاوز حدود الوظيفة لإسعاد المتعاملين».

«الجهات الحكومية الناجحة تحفّز موظفيها على تقديم أفضل ما لديهم وتعزز روح المبادرة الإيجابية».

تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين

ذكرت سماحة البريكي أن الوصول بالخدمات الحكومية إلى مستويات جديدة يتطلب تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين بين الموظفين على أساس الإحساس بحاجات المتعاملين، والبحث عما يعزز مستويات سعادتهم.

وقالت إن الحس الإنساني والشغف بالعمل والإيمان بأن دور الموظف لا يتوقف عند حدود مسؤولياته الوظيفية هي عناصر أساسية في معادلة تكوين الشخصية الإيجابية والمتميزة للعاملين في الصف الأمامي في مراكز سعادة المتعاملين، مشيرة إلى تجربتها مع الحالات الإنسانية في صندوق الزكاة، وكيف استطاعت أن تتابع احتياجات طلاب جامعيين بشكل غير مباشر، ممن لا تشملهم منح الصندوق، وتوفيرها لهم من خلال مبادرات مجتمعية.

سرعة الإنجاز

قال إسماعيل البيرق إن المتعامل يتوقع من الموظف الحكومي أن يقدم له خدمات متميزة سريعة ذات جودة عالية.

وأضاف أن مركز سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حدد للموظفين عدداً من المعاملات لإنجازها يومياً، إلا أن قناعته بأهمية تسريع إنجاز المعاملات دفعته إلى مضاعفة العدد المطلوب إنجازه، في بادرة لتخفيف الضغط عن بقية زملائه، ما خلق جواً تنافسياً إيجابياً داخل المركز لإنجاز أكبر عدد من المعاملات في أقصر وقت ممكن، الأمر انعكس على سعادة متعاملين ورضاهم. ويهتم البيرق بشكل مكثف بخدمة المتعاملين بشكل استثنائي، وإن كان خارج نطاق عمله.

خدمات تفوق التوقعات

أفادت فاطمة الدوبي بأن تقديم خدمات حكومية متميزة للمتعاملين تفوق التوقعات هي السبيل الأكثر فاعلية لتحقيق سعادة المتعاملين، وتطوير مستويات الأداء في الجهات الحكومية.

وقالت إنها استطاعت، على مدى تسع سنوات قضتها في عملها، أن تعمل وفق معادلة تقديم خدمات متميزة للمتعاملين تفوق التوقعات، وتحدثت عن إحدى القصص التي مرت بها، التي تمثلت في ملاحظتها تغيب رجل من كبار المواطنين، كان يزور المركز الثقافي لقراءة الكتب، بشكل دائم، ما دفعها إلى الاستفسار عنه، لتكتشف إصابته بوعكة صحية، فبادرت إلى تنظيم زيارة مع فريق سعادة المتعاملين إلى منزله، للاطمئنان عليه، وتقديم مكتبة تحتوي على كتبه المفضلة، وهدية رمزية من العاملين في المركز، ما كان له الأثر الطيب في نفوس المتعامل.

إصلاح ذات البين

أكد المساعد أول، حمد مرداس، أهمية أن يكون الموظف مرآة تعكس الصورة المشرفة للجهة التي يعمل فيها، وأن يكون مشاركاً فعالاً في دعم رؤيتها ورسالتها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التطور والبناء في الدولة، مبيناً أن العمل بإيجابية يشكل داعماً وأداة حقيقية لتطوير العمل الحكومي.

وأشار إلى أنه من خلال عمله أدرك أن عمل رجال الأمن في الإمارات لا يقف عند ملاحقة الخارجين على القانون، بل يتعداه إلى كل ما يحفظ سلامة وترابط المجتمع ووقايته من أي سلبيات أو أخطار قد تواجهه، وهو ما دفعه لدى استقباله رجلاً جاء ليقدم بلاغاً ضد زوجته، نتيجة خلافات بينهما، إلى تهدئة الزوج، وإقناعه بحل الإشكال مع زوجته بشكل ودي، حفاظاً على مصلحة أطفالهما، وتماسك أسرتهما، ليقنعه في نهاية المطاف بإصلاح الأمر ودياً.

روح المواطنة الحقيقية

اعتبر أحمد الأميري أن روح المبادرة تمثل عوامل أساسية في تحقيق سعادة أفراد المجتمع، وتلبية تطلعاتهم وفق رؤية الدولة.

وقال إنه خلال فترة عمله حرص على تقديم خدمات غير متوقعة، حتى إنه كان يسارع إلى فتح أبواب المركز بعد ساعات العمل، وفي أيام نهاية الأسبوع، ليتمكن الأهالي من إنجاز معاملاتهم، كما أنه عمل على إيصال البريد إلى المنازل، بدافع شخصي، لتيسير الأمور عليهم.

وأشار إلى أنه تجاوز في العلاقة مع المتعاملين الحدود المعتادة، متحدثاً عن تجربته مع متعاملة كبيرة السن، كانت تراجع المركز بشكل شهري لإرسال راتب خادمتها إلى إحدى الدول، فتكفل بهذه المهمة عنها، وكان يزورها ويستلم المبلغ منها لإجراء عملية التحويل، ثم يعود إليها مرة أخرى لتسليمها الإيصال.

تكوين انطباعات إيجابية

أكد صالح البريكي أن تطبيق معادلة إسعاد المتعاملين يمثل ضمانة لنجاح الموظف في مراكز سعادة المتعاملين، مشيراً إلى أهمية دور الموظف في تحويل العمل من مكان لتقديم الخدمات إلى مصدر للسعادة، وتكوين الانطباعات الإيجابية.

وأشار البريكي إلى أنه يواظب خلال عمله على التفاعل مع جميع المتعاملين، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم الخدمات التي يطلبونها، خصوصاً كبار المواطنين والمطلقات والأرامل وأصحاب الهمم، وغيرهم من المستفيدين من برامج تنمية المجتمع، وعمل بجهد دائم على خدمة المتعاملين بشكل استثنائي، وخارج إطار العمل التقليدي.

الخبرة والطاقة الإيجابية

قالت كنوة المسماري، إن إسعاد المتعاملين، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، مهمة يجب على الموظفين إتقانها للارتقاء بمستوى أداء الجهات الحكومية.

وأوضحت أنها استطاعت أن تحوّل خبرتها التي تمتد لأكثر من 21 عاماً إلى طاقة إيجابية، تدفعها نحو المزيد من العطاء، ووظفتها في إيجاد الحلول العملية لتحديات خارج نطاق عمل المركز، مثل معالجة ملف معاملات أنظمة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، التي بادرت لإيجاد حل يسهل إنجازها، ونتيجة لذلك أصبحت هذه الخدمة تنجز في يوم واحد ومكان واحد، ما انعكس إيجاباً على المتعاملين. وتحرص على أن تترجم رؤية القيادة في عملها الميداني بشكل دائم.

مسؤولية إنسانية

أفاد صلاح العوضي بأن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه الآخرين، وإعطاء صورة حسنة وإيجابية عن واقع الخدمات الحكومية في الدولة، هو المحفز الرئيس لتقديم الموظف خدمات متميزة، ترتقي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير مستويات أدائها.

وأشار إلى أن إدخال السعادة على قلب المتعامل يعود بالسعادة على الموظف، وهو ما حصل معه عندما بادر إلى خدمة رجل من كبار المواطنين، جاء على كرسي متحرك من أجل حل مسألة تتعلق بترخيص قارب صيد يمثل مصدر رزقه الوحيد، حيث سارع ليقدم خدمة تتجاوز حدود مسؤولياته ونطاق عمله، وسعى بنفسه لإنجاز المعاملة في أقل من ساعتين، مختصراً على المتعامل رحلة طويلة قد تمتد إلى ستة أيام، لكثرة متطلباتها والموافقات اللازمة.

واجب مهني وأخلاقي

أفادت زينب البلوشي بأن حدود الوظيفة وتقديم الخدمات لا تنحصر بمكان العمل، بل تتعداه، ولا تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي، كون ذلك واجباً إنسانياً وأخلاقياً.

وقالت إن الحس الإنساني والواجب المهني الأخلاقي هو الذي كان يدفعها دائماً لتسخير خبراتها في مجال الإسعاف كلما استدعى الأمر، بصرف النظر عن المكان والزمان، مشيرة إلى أنه في أحد الأيام، وخلال توجهها إلى عملها، مرت بحادث مروري، وشاهدت عدداً من المصابين، فتوقفت دون تردد لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل وصول سيارات الشرطة والإسعاف، نظراً لخبرتها في هذا المجال، ما أسهم في إنقاذ حياتهم، وتخفيف آلام إصاباتهم، موضحة أن مجال إسعاد المتعاملين انعكس على صفاتها الشخصية، ما كان له الأثر الإيجابي في حياتها الشخصية والعملية.

واجب وطني

قال عادل اليحمدي إن سعادة المتعاملين تمثل واجباً وطنياً على الموظف، وإن حرصه على إعطاء صورة إيجابية عن العمل الحكومي في دولة الإمارات دفعه إلى العمل كموظف صف أمامي في مركز إسعاد المتعاملين، مشيراً إلى أنه أثناء استضافة دولة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية، وقبل يوم واحد من انطلاقها، لم تتمكن الشركة المسؤولة عن النقل التلفزيوني الحصري للبطولة من إدخال أجهزة البث التي تم حجزها في الجمارك، لتأخر حصولها على التصاريح المطلوبة، لكنه بادر إلى طلب التصاريح المطلوبة عبر القنوات الذكية، وساعد الشركة على إنشاء حساب خاص في موقع الهيئة، ما أدى إلى استكمال متطلبات التصاريح وطلبات الإفراج الجمركي خلال ساعة، في حين كان يستدعي الأمر أكثر من أربعة أيام عمل.