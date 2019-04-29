100 ألف درهم غرامة استخراج المحار في الإمارات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، رصدها مجموعة من الأشخاص خلال قيامهم باستخراج المحار المعروف محلياً باسم "الدوك أو الدوج"، حيث تم ضبط كمية كبيرة من المحار تزن نحو 200 كيلوجرام كانت في حوزتهم وجاهزة للنقل في أكياس.

وأكدت الهيئة على موقعها الرسمي، أن صيد المحاريات محظور وفقاً للمادة (28) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، حيث يعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين.

وأوضحت الهيئة قيامها بتحرير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث يعتبر محار الدوج جزء هام من السلسلة الغذائية لبعض الأنواع السمكية والطيور البحرية. وقد تم إطلاق كميات المحار المضبوطة في بيئتها الطبيعية ليتسنى لها استكمال دورة حياتها في المنظومة البيئية.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية لتنسيق الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية، وذلك في إطار مساعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في ضمان استمرارية التنمية المستدامة، وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قمنا اليوم.