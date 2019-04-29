«دبي لمستقبل المواهب» يعقد اجتماعه الأول

المصدر: دبي - وام

أكد أعضاء مجلس دبي لمستقبل المواهب، المنبثق عن «مجالس دبي للمستقبل»، أهمية البحوث والدراسات في وضع الأسس السليمة والواضحة للمضي قدماً في رسم مستقبل المواهب.

وشدد المشاركون في الاجتماع الأول للمجلس، برئاسة مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، على أهمية التعريف الصحيح للموهبة، وما المواهب المستهدفة من قبل المجلس، إلى جانب مناقشة مسألة إعداد استراتيجية لاكتشاف المواهب الوطنية، واستقطاب المواهب الخارجية، وإعداد منظومة عمل لرعاية المواهب، تبدأ بالتعرف إلى هذه المواهب من المراحل الدراسية، ثم احتضانها وتنميتها واستخدامها بالشكل الأمثل. واستعرض الاجتماع السبل الكفيلة بإيجاد السياسة المناسبة لتحفيز الاستثمار في المواهب الوطنية، وناقش مستقبل المواهب إمكانية إيجاد اختبار معتمد لقياس مستوى ذكاء الأفراد، والتعرف إلى مواهبهم، وجعل دبي مركزاً عالمياً لاكتشاف واستقطاب المواهب، وكيفية جعل المواهب داعماً للاقتصاد الوطني.

وأكد الفلاسي أن مجالس المستقبل تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذ توجيهات سموه كما وردت في وثيقة الخمسين، التي تشكل ملامح مستقبل دبي بعد 50 عاماً، وتركز على التخطيط وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتدريب الكوادر الوطنية وإعدادها لتحديات المستقبل.

وقال إن «مجالس دبي للمستقبل»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات، وإيجاد حلول فعالة للتحديات، وتطوير مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، وتحديد ملامح أجندة دبي المستقبلية خلال 50 عاماً.

وأضاف أن الإمارات تولي أهمية للمواهب، وحققت المركز الأول إقليمياً والـ19 عالمياً في «مؤشر تنافسية المواهب» العالمي حسب أحدث إصدار للتقرير لعام 2019، الصادر عن كلية «إنسياد INSEAD» في فرنسا، حيث تم تصنيف الإمارات ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر متصدرة منطقة دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للسنة الرابعة على التوالي. وأوضح أن النتائج التي حققتها الإمارات في تقرير التنافسية لهذا العام تعكس جهود سنوات متواصلة من التفاني والعمل المستمر على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية.