منى المرّي: رسالتنا تنصبّ في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للإعلام في المنطقة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، خلال الاجتماع الأول لـ«مجلس دبي لمستقبل الإعلام»، أمس، في مقر مؤسسة دبي للمستقبل بأبراج الإمارات، أن الرسالة الأساسية للمجلس تنصبّ في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للإعلام في المنطقة، وتعزيز موقعها مركزاً إعلامياً رائداً عالمياً.

وأشارت المري إلى ضرورة تضافر جهود وأفكار أعضاء المجلس في تحقيق الأهداف التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عند إطلاق سموه مجالس دبي للمستقبل في يناير الماضي، التي وصفها بأنها تشكل البنية الاستشارية، وبيت الخبرة الوطني المتخصص في رسم ملامح مستقبل القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي.

وأوضحت أن تركيز المجلس سيكون على تقديم أفكار مبتكرة، تسهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي في الإمارة، بناءً على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، مع الانتباه إلى مجموعة من العناصر المهمة، التي يتقدمها الاهتمام بالكادر البشري، واستحداث الأفكار التي من شأنها جذب المهارات والكفاءات الإماراتية الشابة إلى قطاع الإعلام، وتوسيع دائرة مشاركة الكادر الوطني في مختلف قطاعات الإعلام، والعمل على إيجاد مسارات جديدة يمكن من خلالها توظيف التكنولوجيا المتطورة، وما يتبعها من تطبيقات ومنصات متنوعة، في دعم الرسالة الإعلامية لدبي، وتأكيد انتشارها على أوسع نطاق ممكن، بما يتوافق مع أهداف التنمية، ويعزز النهوض بالطاقات الإيجابية للمجتمع، ويرسخ مشاركة أفراده في جهود بناء المستقبل.

وقالت إن تأسيس مجلس مختص بقطاع الإعلام، ضمن مجالس دبي للمستقبل، يعكس مدى اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي، والحرص على النهوض بقدراته بفكر متطور يعتمد على إعمال عنصر الإبداع، وتشجيع الأفكار الجديدة، والتفكير في كيفية الاستفادة من معطيات العصر التي يمكن الانتفاع بها في ضمان الريادة لدبي في مجال التطوير الإعلامي، عبر تبني الأدوات والحلول التي تمكننا من توسيع دائرة الإسهام الإيجابي للإعلام في المجتمع، تماشياً مع رؤية التطوير الشامل لكل قطاعات الإمارة، وبما يتناسب مع المكانة الرفيعة لدولة الإمارات، التي تحولت إلى نموذج يحتذى في التطوير الهادف لتحقيق سعادة الناس وخدمة مصالحهم.

وناقش الاجتماع سبل تحقيق أهداف المجلس من خلال الاعتماد على طرح مبادرات نوعية ذات طابع استراتيجي، تسهم في تأكيد أعلى مستويات التنافسية لإعلام دبي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يتوافق مع احتياجاتنا المحلية، ويدعم رؤية دبي للمستقبل ضمن شتى مسارات التنمية، وقدرة أعضاء المجلس على الاستفادة من شبكة علاقاتهم الواسعة في المجال الإعلامي، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في إثراء عمل المجلس بأفكار مبتكرة، تستلهم أفضل قصص النجاح، وتوظف عناصرها بأسلوب يكفل لإعلام دبي تحقيق أعلى مستويات التميز.

وتطرق النقاش إلى الإطار العام الذي سيقوم المجلس من خلاله بتنفيذ المهام الموكلة إليه، وهو يعتمد على مجموعة من الأسس، في مقدمتها الاستثمار في تطوير قدرات العنصر البشري، وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية، لاسيما مع الجهات صاحبة التجارب المتميزة في المضمار الإعلامي على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، والاهتمام بالأطر التنظيمية والتشريعية، ومدى مواءمتها للأهداف المنشودة ومتطلبات التطوير اللازمة لها، بما يتوافق مع تلك الأهداف، فضلاً عن الاهتمام بالخدمات الإعلامية المتنوعة المتوافرة في الإمارة.

وأكد الاجتماع ضرورة متابعة التطور العالمي في مجال الإعلام، والوقوف على أبرز التوجهات الراهنة والمستقبلية في هذا المجال، والعمل على استكشاف الفرص الجديدة التي يمكن توظيفها في الوصول بإعلام دبي إلى أوج مستويات التفوق، سواء من ناحية المحتوى المتوافق مع احتياجات المجتمع وتطلعاته أو من حيث القالب، وكذلك الوسيلة والأسلوب الذي سيتم من خلاله نقل هذا المحتوى إلى المتلقي، في حين سيعمل المجلس على تطوير استراتيجية عمل متكاملة، وما يتبعها من خطط عملية ستنفذ خلال الأشهر المقبلة.

يُذكر أن «مجالس دبي للمستقبل»، وعددها 13 مجلساً، تغطي طيفاً واسعاً من المجالات الحيوية، وتشكل مجتمعة شبكة رائدة تخدم دبي كمدينة عالمية، وتركز على تعزيز مقومات التميز لضمان الريادة المستقبلية في العديد من القطاعات الحيوية، بما يعود بالنفع على مواطني دبي وسكانها وزوارها، ويحقق لهم أفضل نوعيات الحياة وأرقى الخدمات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

عناصر مهمة

حددت منى المري 4 عناصر مهمة لتطوير منظومة العمل الإعلامي في دبي، هي:

■ الاهتمام بالكادر البشري.

■ استحداث أفكار لجذب الكفاءات الإماراتية الشابة إلى قطاع الإعلام.

■ توسيع دائرة مشاركة المواطنين في قطاعات الإعلام.

■ إيجاد مسارات جديدة لتوظيف التكنولوجيا، والتطبيقات

والمنصات المتنوعة، لدعم الرسالة الإعلامية لدبي.

- «تركيز المجلس سيكون على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي في دبي».

- «تأسيس مجلس مختص بقطاع الإعلام ضمن مجالس دبي للمستقبل يعكس مدى اهتمام القيادة بهذا القطاع».