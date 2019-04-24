بالصور .. 80 سلحفاة مهددة بالانقراض تعود إلى بيئتها في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

احتفالاً بعام التسامح 2019، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي في جزيرة السعديات اليوم، 80 سلحفاة من سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض على امتداد شاطئ جزيرة السعديات في أبوظبي. يأتي إطلاق هذه المجموعة من السلاحف ضمن المبادرات التي تنظمها الهيئة تحت شعار ""التسامح مع الطبيعة"، والتي تهدف إلى تعزيز الترابط بين الإنسان والبيئة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية البيئية.

وتم إطلاق السلاحف بعد نجاح إعادة تأهيلها، حيث تم إنقاذ هذه السلاحف في الشتاء الماضي بمساعدة الجمهور، ومرتادي البحر، والصيادين، ومراقبي البيئة البحرية، والجهات المعنية، بما في ذلك موانئ أبوظبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، ومجموعة الإمارات للتاريخ الطبيعي، وجامعة السوربون أبوظبي ومنتجع وفيلات سعديات روتانا.



وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم علاج السلاحف التي كانت تعاني من إصابات طفيفة في مرافق هيئة البيئة - أبوظبي في حين تم إرسال تلك التي تتطلب المزيد من العناية المركزة إلى مشروع إعادة تأهيل السلاحف في بدبي، الذي وفر لها رعاية بيطرية متقدمة، وقام بعلاجها من الأمراض والإصابات التي كانت تعاني منها.



ويشار إلى أن هذه السلاحف الصغيرة تم إنقاذها خلال أشهر الشتاء (من نوفمبر إلى مارس) عندما تصبح خاملة وقليلة الحركة - وفي الوقت الذي تصبح فيه مثقلة بالطفيليات التي تغطي صدفتها الخارجية، وتكون حساسة وتتأثر بقوة أمواج البحر التي تدفعها نحو الشاطئ. كما تفتقر العديد من السلاحف إلى التغذية السليمة والطاقة الكافية اللازمة للبقاء خلال الموسم لينتهي بها المطاف إلى الشاطئ أو على طافية على سطح الماء.



وقالت الأمين العام بالإنابة لـهيئة البيئة أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري: "يأتي إطلاق السلاحف ضمن جهود الهيئة لتنفيذ الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية 2018-2021 التي طورتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وتم إطلاقها مؤخرا وتهدف إلى حماية السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية بشكل فعال لضمان تحقيق استدامتها في مياه الدولة. كما تعمل الهيئة بالتعاون مع الوزارة على تطوير سياسة لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة لجعل مياه الإمارات بيئة أكثر أماناً لهذه السلاحف".



وحسب القائمة التي وضعها الاتحاد العالمي لصون الطبيعة تعتبر سلاحف منقار الصقر ضمن قائمة الأنواع الأكثر عرضة للانقراض، وتتميز بلونها البني المغطى ببقع برتقالية أو صفراء، كما أن صدفة سلاحف منقار الصقر ممدودة وبيضاوية الشكل. ولها رأس صغير بمنقار شبيه بمنقار الصقر ومخلبين، وتتغذى على الإسفنج وقنديل البحر والحبار والربيان وغيرها من اللافقاريات التي تتواجد على الشعاب المرجانية

وتتواجد سلاحف منقار الصقر في المياه البعيدة عن البر الرئيسي والجزر والمناطق الصخرية، ولكن يمكن مشاهدتها في أكثر الحالات بالقرب من مواقع الشعاب المرجانية، وتبين أن السلاحف منقار الصقر في دولة الإمارات العربية المتحدة لديها حجم أصغر من مثيلتاها في أجزاء أخرى من العالم.