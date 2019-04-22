إنجاز مشروع «زد 35» في مدينة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سلّمت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية «زد 35»، مؤكدة أنها أنجزت أعمال المشروع بالكامل، بالتعاون مع بلدية أبوظبي، بكلفة إجمالية بلغت نحو 280.7 مليون درهم. وتضمن المشروع إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لأراض سكنية على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

ويقع مشروع «زد 35» في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، على بعد 20 كيلومتراً جنوب مطار أبوظبي الدولي، عند تقاطع المفرق - طريق أبوظبي العين.

واشتمل المشروع على تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية، وشبكات صرف مياه الأمطار، والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، وشبكة الكهرباء مع المحطات الفرعية لها.