طرق دبي تتيح الاعتراض على مخالفات سالك

المصدر: الامارات اليوم - دبي

اتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إمكانية تسجيل اعتراضات المتعاملين على المخالفات المحررة بحقهم المتعلقة بخدمة سالك وذلك ضمن 5 خاصيات جديدة اضافتها على النسخة المطورة من تطبيق "دبي درايف" الذكي.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي عن تعزيز التطبيق الذكي "دبي درايف" بخمس خدمات إضافية ذات صلة بنظام التعرفة المرورية "سالك"، وذلك في إطار حرصها على زيادة الاستفادة من التطبيق، بما يدعم استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية.

وقال مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة ماهر شيره إن تطبيق دبي درايف "Dubai Drive " تم تصميمه بناءً على أفكار ومقترحات وآراء الجمهور، وإنه بناءً على ذلك نعمل دائماً على تطوير خدماتنا لتلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، وإن الخدمات الخمس الجديدة التي أُضيفت إلى التطبيق ذات العلاقة بـ "سالك" هي إنشاء ملف شخصي، وإضافة وتعديل رقم جديد لسالك، وربط حساب سالك بحساب هيئة الطرق والمواصلات، والاطلاع على المخالفات ودفعها، وإمكانية تسجيل اعتراضات المتعاملين على المخالفات المحررة بحقهم، وإن اطلاق العديد من الخدمات الذكية يعزز مضمون استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية بحلول عام 2021.

وأوضح أن إضافة تلك الخدمات إلى تطبيق دبي درايف يعزز من مزاياه، ويدعم هدف الهيئة في تحقيق راحة المتعاملين من خلال توفير أفضل الحلول للتيسير عليهم، وتميز هيئة الطرق والمواصلات، فضلاً عن مواكبة استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية، خاصة أن التطبيق يحتوي على باقة من الخدمات منها ترخيص المركبات، ودفع المخالفات المرورية، وترخيص السائقين، وخدمة المواقف الذكية عبر معرفة المواقف الشاغرة في المواقف العامة، وتصديق المستندات الخاصة بمعاملات الهيئة، وغيرها، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على إدراج المزيد من خدماتها في تطبيقاتها الذكية تزامناً مع توجهات حكومتنا الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، والبيئة الأرقى لجودة الحياة.