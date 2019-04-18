حمدان بن محمد: دبي تُرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتنمية المستدامة والطاقة النظيفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو المتسارع التي تحرزه دبي في مختلف القطاعات الحيوية، هو نتاج لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بما في ذلك التقدم الكبير في قطاع الطاقة النظيفة، وتوجيهات سموه بضرورة اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في التخطيط للمستقبل.

ولي عهد دبي: - لدينا مشروعات مدن مستدامة، وأكبر مجمع من نوعه في العالم للطاقة الشمسية، ونبني أعلى برج شمسي عرفه التاريخ.

وأعرب سموه عن سعادته بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحصل على هذا التصنيف العالمي، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز الجديد يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للتنمية المستدامة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «دبي تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتنمية المستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لدينا مشروعات مدن مستدامة وأكبر مجمع من نوعه في العالم للطاقة الشمسية، ونبني أعلى برج شمسي عرفه التاريخ، ونشكر جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تقف خلف تلك الإنجازات المتراكمة».

وكان العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أعلن أن الهيئة حققت سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء الإعلان بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندس مطر محمد الطاير، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومدير عام بلدية دبي، المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، وأمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، والرئيس التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء، ماهيش رامانوجام، ومدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، العميد عبدالله حسين علي خان.

وأكد سعيد محمد الطاير، أن الإنجاز العالمي الجديد لإمارة دبي ينسجم مع توجيهات القيادة ويسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتوجهات العالمية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقال الطاير، إن «التصنيف البلاتيني يعتبر أعلى تصنيف ضمن منصة لقياس أداء الاستدامة للمدن ضمن إطار شامل يُمكّن المدن من قياس 14 مؤشراً في قطاع الطاقة والمياه ومعالجة النفايات والنقل والتجربة الإنسانية والتعليم والازدهار والمساواة والصحة والسلامة»، مضيفاً أن هذا التصنيف يأتي تكليلاً للجهود الحثيثة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتضافر الجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة.

تعزيز الشراكات

أكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، «حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الشراكات مع كل الجهات الحكومية والخاصة للارتقاء بآليات تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا ودولتنا، مسخرين العلم والمعرفة وأحدث وأذكى التقنيات، مساهمين في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ودعم جهود واستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للطاقة النظيفة 2050، وذلك من خلال تطبيق المبادرات الخضراء كمبادرة شرطة بلا كربون التي فازت بجائزة الأمم المتحدة للحلول المناخية، واستخدام دوريات صديقة للبيئة في مهام العمل الشرطي كإحدى أفضل الممارسات العالمية التي تدعو إلى مواكبة التطور بنهج الحد من انبعاثات الكربون، وتتبنى أحدث التقنيات والابتكارات وأفضل التطبيقات الشرطية والمشاريع الريادية».