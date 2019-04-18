سيف بن زايد يطلق كتاب «الإمارات - تاريخنا» ضمن مناهج المدارس

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلق الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، كتاب «الإمارات - تاريخنا»، ضمن مناهج الصف السابع والثامن والثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة.

كما أطلق سموّه برنامجاً وثائقياً حول تاريخ الإمارات من خمسة أجزاء سيبث خلال شهر سبتمبر المقبل، ويعدّ الكتاب رصداً تاريخياً شاملاً ودقيقاً لمختلف المراحل التي مرت بها الدولة عبر 17 فصلاً مدعماً بالصور والرسوم التوضيحية والشروحات العلمية التي تتناول الأبعاد الجيولوجية والجغرافية والآثار والأحداث التاريخية والسياسية والتطور الاجتماعي والعقائد، وما يتصل بذلك من واقع اقتصادي وموارد طبيعية.

وتأتي الحاجة إلى مثل هذه الكتب لتغذي المناهج التعليمية بسبب أهمية دراسة التاريخ المحلي والتي من شأنها المساعدة في استخلاص الدروس من الماضي والاستفادة منه في الحاضر، إضافة إلى أنها تعمق المعرفة في كيفية عيش الأسلاف، ما يزيد من احترامهم تقديراً لتمسكهم بالأصالة من أجل التغلب على كثير من التحديات المناخية والمعيشية، وابتكار أدوات وأنظمة تساعد على تخطي الصعاب وتحويلها إلى مصدر معيشي أو وسيلة تسهل العيش، كما حدث مع ابتكار نظام الأفلاج قبل 3000 عام، والذي ساعد على نشأة النظام الزراعي واكتشاف مناجم النحاس قبل نحو 5000 عام، والتي سخّرت لمصلحة التجمعات السكانية وقتها.

كما أن النشاط التجاري الذي بدأ قبل نحو 7000 عام يدل على اجتهاد أهالي هذه الأرض القدماء لتحسين أحوالهم خارج حدود المنطقة واستكشافهم البحار بحثاً عن اللؤلؤ منذ وقت بعيد، وصولاً إلى التغيرات الكبرى التي طرأت على هذا النشاط في القرن العشرين مع اكتشاف اللؤلؤ الصناعي.ولا يقتصر تدريس التاريخ للطلبة على سرد الأحداث التاريخية فقط، بل يتضمن أيضاً المنظومة القيمية التي حافظت على وجودها ودورها لآلاف السنين، وأبرزها قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش مع الثقافات المختلفة، واحترام المرأة ودعمها للمشاركة المجتمعية، وهي القيم نفسها التي ميزت مجتمعنا منذ آلاف السنين.

وتتناول الفصول الـ17 من كتاب «الإمارات - تاريخنا» مختلف التغيرات التي مرت على أرض الإمارات، بدءاً من مراحل تشكل التضاريس الطبيعية في الإمارات قبل ملايين السنين، وصولاً إلى القرن العشرين، حيث تحولت البلاد إلى دولة حديثة، كما نعرفها اليوم.

أما برنامج السلسلة التلفزيونية الوثائقية «تاريخ الإمارات» فيسلط الضوء على الحضارات التي عُرفت في البلاد من خلال استكشاف أهم المواقع التاريخية التي شهدت قيام حضارات متنوعة في مختلف مدن الدولة، وتسليط الضوء على الطرق التي ابتكرها الأجداد والأسلاف من أجل التغلب على مختلف التحديات المناخية والحياتية للبقاء على هذه الأرض الطيبة، إضافة إلى استكشاف أحدث الاكتشافات الأثرية في الدولة.