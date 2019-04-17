"موظف افتراضي" يوّعي المواطنين بأنظمة التقاعد داخل وخارج الدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

يبدأ صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بث سلسلة حلقات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "راشد حول العالم " تستهدف توعية المواطنين بنظام التقاعد في إمارة أبوظبي ودول العالم، وتوضيح أهمية أنظمة التقاعد في تأمين مستقبل الأجيال المتعاقبة.

وتطرح الحلقات والتي يبدأ بثها اعتباراً من غداً الخميس الموافق 18 أبريل، أهم المعلومات المتعلقة بأنظمة التقاعد بهدف توعية المواطنين بها، كما تلقي الضوء على أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، وكذلك المميزات التي يوفرها كل نظام، بهدف التأكيد على أهمية تعرف المواطنين على حقوقهم وواجباتهم في ظل قانون التقاعد فور التحاقهم بالعمل، حيث أن هذا القانون لا يتعلق بالمتقاعدين فقط ولكن جزء كبير منه يخص المؤمن عليهم المستمرين في العمل.

ويقوم بهذه الرحلة الافتراضية، موظف إسعاد المتعاملين الافتراضي " راشد " والذي انضم لفريق عمل الصندوق في شهر أكتوبر الماضي، وبدأ بالتفاعل مع المتعاملين في خلال حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به وتوعويتهم بنظم التقاعد وخدمات الصندوق بالإضافة للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.

وأشار الصندوق إلى أن المرحلة الأولى من سلسلة الحلقاتالتوعوية والتي يقدمها موظف الصندوق الافتراضي "راشد"،ستنطلق من العاصمة أبوظبي لتلقي الضوء على نظام التقاعد في الإمارة، و من ثم يسافر راشد لعدد من الدول الخليجية و العربية و الأوروبية ليبين الأنواع المختلفة لأنظمة التقاعد.

وأوضح الصندوق أن مدة كل حلقة ستكون دقيقة واحدة تحتوي على معلومات مكثفة حول: سن التقاعد في كل من القطاع الخاص والحكومي للذكور والإناث، الحد الأدنى لسنوات الخدمة، استحقاق المعاش، سنوات الخدمة لاستحقاق الحد الأقصى من المعاش، نسبة الاستقطاع الحكومي وجهة العمل والأفراد أو المؤمن عليهم.

ويمكن للمتعاملين متابعة الحلقات عبر إضافة حسابات «راشد» على كل من مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام rashed.fund@، وعلى تويتر @rashedfund .

وأكد سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ، أن إطلاق الحملة يأتي في إطار سعي الصندوق المتواصل نحو توعية المتعاملين باستخدام أحدث التقنيات من خلال توظيف كل القنوات والمنصات المتاحة للتواصل مع جمهور المتعاملين لإيصال رسالته استلهاماً من توجهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز وعي المتعاملين.

وأضاف:" هذه الحملات التوعوية ذات شأن كبير في ظل الاهتمام الكبير من قبل المواطنين بوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدر هام لاستقاء المعلومات وقدرتها على الوصول لأكبر شريحة ممكنة، ولذلك يولي الصندوق أهمية كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي في خططه التوعوية ، ويهتم بالتواصل مع المتعاملين من خلالها عبر العديد من المبادرات والحملات ، خاصة أن الدولة دائما ما كانت سباقة في توظيف مواقع التواصل الاجتماعيوالمنصات الإلكترونية لخدمة المتعاملين مما ساهم في تحسين الخدمات وتطوير السياسات وأساليب العمل الحكومية .

كما نوه الحمادي إلى أهمية حرص المواطنين على التعرف على نظام التقاعد، كون معرفتهم به تساهم في اتخاذهم القرارات الوظيفية الصحيحة وتساهم في تأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.