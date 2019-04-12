أمطار رعدية حتى الأحد.. واستقرار في الأحوال الجوية الإثنين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراجع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة، يوم الإثنين المقبل، حيث سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى صحو، فيما تزداد الرطوبة النسبية في الليل حتى صباح الثلاثاء، على أن تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح سرعتها من 20 كم/‏‏س إلى 30 كم/‏‏س، قد تتجاوز 38 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون مضطرب الموج ويصبح متوسطاً مساءً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة، منذ يومين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، أرجع المركز أسبابها إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي يعمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة، ويؤدي إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة.

وأفاد المركز بأن طقس اليوم سيكون غائماً جزئيا إلى غائم أحياناً، مع استمرار سقوط أمطار متفرقة على فترات من حين لآخر، تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 30 كم/‏‏س إلى 40 كم/‏‏س، تصل إلى 65 كم/‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج ويضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأكد المركز أن غداً سيشهد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر، ويصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد وجريان الأودية.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، كما تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 30 كم/‏‏س إلى 45 كم/‏‏س، وقد تتجاوز 75 كم/‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يظل الجو غائماً، بعد غد، مع استمرار سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، ويصاحبها سقوط البرد والبرق والرعد وجريان الأودية، على أن تقلّ كميات السحب تدريجياً ليلاً، فيما تصبح الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها من 30 كم/‏‏س إلى 40 كم/‏‏س، وقد تتجاوز 70 كم/‏‏س على البحر الذي يستمر مضطرباً إلى شديد الاضطراب، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، ويضطرب الموج في بحر عمان.