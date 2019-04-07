مؤتمر الجهاز الهضمي يحذر من وضع مواد حارقة في زجاجات المياه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حذر المشاركون في مؤتمر النخبة الدولي السابع لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، الذي نظمته مدينة الشيخ خليفة الطبية، واختتم أعماله أمس، من وضع مواد حارقة في زجاجات المياه أو العصائر الفارغة، حتى لا يتوهم الطفل أنها قابلة للشرب.

وحثوا على إبعاد الأطفال، لاسيما من تراوح أعمارهم بين سن 2 و6 سنوات عن الألعاب التي تحوي أجساماً صغيرة يمكن ابتلاعها، خصوصاً الأجسام المغناطيسية والمعدنية الحادة.

وتضمنت توصيات المؤتمر ضرورة تعويد الأطفال عدم مشاركة أدوات الطعام مع الآخرين، لمنع انتقال جرثومة المعدة الحلزونية، ومعالجة المصابين بالجرثومة من أفراد العائلة لدى طبيب مختص، لمنع انتشارها داخل الأسرة.