76 ألف عملية تفتيش على مراكز الفحص ومعاهد تعليم السياقة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها نفذت 76 ألفاً و46 عملية تفتيشية عبر مركز الرقابة الذكية، العام الماضي، شملت مراكز الفحص الفني للمركبات، ومعاهد تعليم السياقة.

وأكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمؤسسة الترخيص بالهيئة، موسى الرئيسي، التزام الهيئة باتباع أفضل الأساليب التقنية في التأكد من التزام مراكز الفحص الفني ومعاهد التدريب على السياقة بالمعايير والاشتراطات، لافتاً إلى تنفيذ 35 ألفاً و220 عملية على مراكز الفحص الفني للمركبات، تشمل التزام المنشآت والفاحصين بالبنود الفنية وبنود السلامة المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالفحص الفني، و40 ألفاً و826 عملية على معاهد التدريب على القيادة، تشمل الالتزام ببنود فتح ملفات السائقين الجدد والتدريب النظري والعملي على القيادة، حيث تم تحرير عدد من المخالفات جراء عدم التزامهم بالمعايير المنصوص عليها في المجالين.

وقال الرئيسي إن «مركز الرقابة الذكية يعتبر إحدى الأدوات التي يتم من خلالها تقييم أداء مراكز الفحص الفني ومعاهد التعليم، وإرسال تقارير بهذا الشأن لتحسين أدائهم إذا تطلب الأمر ذلك».

وأوضح أن عدد العمليات الميدانية، خلال العام الماضي، بلغ 154 ألفاً و363 عملية تفتيشية، بواقع 29 ألفاً و910 عمليات لمراكز الفحص الفني، و76 ألفاً و244 عملية لمعاهد تعليم السياقة، و48 ألفاً و209 عمليات للمركبات الثقيلة.

وأضاف الرئيسي أن المركز يُعد أداة فعالة متطورة تهدف إلى تحسين سلامة النقل والمرور، والحد من الحوادث والوفيات، بتكثيف الدور الرقابي على أداء مراكز الفحص الفني ومعاهد التعليم، عبر أجهزة تكنولوجية متطورة ترصد أي تجاوز للقوانين والنُظم المعتمدة.