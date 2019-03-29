«بيئة أبوظبي» تزيل 6.5 أطنان أعمدة حديدية من السواحل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، الانتهاء من تنظيف مواقع الصيد بالحظرة، في مناطق متفرقة من سواحل الإمارة والجزر التابعة لها، بالتنسيق مع شركة متخصصة في عمليات الغوص والتنظيف البحري، في مبادرة انطلقت في ديسمبر الماضي واستمرت حتى منتصف مارس الجاري، وأسفرت عن إزالة نحو 6.5 أطنان أعمدة حديدية.

ودعت الهيئة أصحاب الحظور المسجلة في الإمارة، وعددها 116 حظرة، للتقدم إلى الهيئة لتجديد تراخيصهم قبل بدء موسم الحظرة، مؤكدة منع إقامة حظور صيد الأسماك دون الحصول على تصريح.

وكشفت الهيئة أن عمليات التنظيف أسفرت عن استخراج كميات كبيرة من الأعمدة الحديدية القديمة، بمعدل 150 عموداً من كل موقع، وبإجمالي 6.5 أطنان من الأعمدة الحديدية الخاصة بالحظرة، إضافة إلى مخلفات أخرى.