غرافيك.. بدء استقبال طلبات المشمولين بالإقامة الطويلة في الدولة قريباً

المصدر: إعداد: أحمد عابد / غرافيك: محمد داود

تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قريباً استقبال طلبات المشمولين بقرار مجلس الوزراء بشأن منح تصاريح الدخول والإقامة طويلة المدى، بمدد تراوح بين خمس و10 سنوات.

وحدد قرار مجلس الوزراء ، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع فبراير الماضي، منح تصاريح إقامة لأربع فئات، هي: المستثمرون، وروّاد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والطلاب النابغون ذوو القدرات العلمية الواعدة، وتراوح مدة الإقامة المقررة لهذه الفئات بين خمس و10 سنوات، وفقاً لشروط وضوابط محددة.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من قرار مجلس الوزراء، بما يحقق لهم الرضا والسعادة، بما سيصبّ في المحصّلة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتدعيم أواصر النسيج الاجتماعي، من خلال جذب الاستثمارات والعقول والكفاءات، وتوفير المناخ المناسب لها للنمو والازدهار والإبداع والابتكار، مع المحافظة على بيئاتها الأسرية، ومحيطها الذي يدعمها ويعزز قدرتها على تحقيق ما تصبو إليه.

وتتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومنح هذه الفئات تصاريح إقامة تكون قابلة للتجديد، من دون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة، متى استوفت الشروط والضوابط المحددة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين الشروط أثناء سريان مدة تصريح الإقامة.

ونصت المادة (10) من القرار على أنه يحق للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين بأحكام هذا القرار الشروط المشار إليها فيه أثناء سريان مدة تصريح الإقامة.

للإطلاع على شروط وضوابط الإقامة الطويلة، يرجى الضغط على هذا الرابط.