مواطن يطلق أول شبكة عربية مجانية لتقديم الخدمات الاجتماعية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق المواطن قاسم المرشدي، الشهير بلقب «سفير التواصل الاجتماعي» في الإمارات، تطبيقاً إلكترونياً بعنوان «شبكة المرشد»، يُعد أول شبكة عربية متخصصة في الخدمات الاجتماعية والإخبارية في الوطن العربي.

وقال المرشدي إن «الفكرة بدأت عندما أردت أن أوفر معلومات الوفيات وأماكن إقامة العزاء لكل مواطن، حتى يستطيع مواساة جيرانه أو أقربائه أو مواطنيه. واستخدمت في ذلك جروبات الـ(واتس أب)، وقد لاقت الفكرة انتشاراً واسعاً، واستحساناً كبيراً، ما شجعني على توسيع نطاق الفكرة ليشمل أخبار الأفراح وأماكن إقامتها، ومعلومات عن المرضى، وأماكن علاجهم في المستشفيات، ومعلومات أخرى عن المواليد، والحفلات المدرسية، وأعياد الميلاد، وحفلات التخرج، وبرقيات التعازي، والتهنئة».

وأضاف: «وفّرت كل المعلومات والتفاصيل التي تعين المواطنين على التواصل والتآزر في ما بينهم لتعميق قيم ديننا الحنيف».

ويقدّم التطبيق لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين فيها، أكثر من 35 خدمة اجتماعية وإخبارية متنوّعة، هدفها تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المواطنين على امتداد الدولة، وتعميق قيم التواصل والتآزر وصلة الأرحام.

ويُعد التطبيق نموذجاً فريداً من نوعه، وفكرة مبتكرة تضم بين جنباتها خدمات متنوعة لا يستغني عنها المواطن الإماراتي على مدار اليوم، تتيح له التواصل مع الأفراد والمؤسسات في محيط حياته، ودولته، وتذكره بالمناسبات والأعياد والفعاليات الخاصة بالأقارب والجيران والأصدقاء، إضافة إلى المناسبات العامة في الدولة، ليكون التطبيق بذلك بمثابة السكرتير الخاص للمواطن، أو ذاكرته الحديدية، التي لا تنسى ولا تغفل عن مناسبة أو موعد.

وتغطي خدمات التطبيق كل تفاصيل الحياة الاجتماعية لمستخدمه، لتعينه على التواصل مع الآخرين، إضافة لخدمات تعينه على تحقيق النجاح في علاقاته الاجتماعية والعملية، فضلاً عن تحصيل النفع والفائدة وتعميق القيم الدينية والاجتماعية من التآلف والتآزر والتلاحم وصلة الرحم، التي دعا إليها ديننا الحنيف وأوصى بها النبي الكريم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها التطبيق على مدار الساعة في مجموعة واسعة من الخدمات يحتاج إليها كل مواطن ومقيم من حيث ما يقدمه بعض الدوائر الحكومية الخدمية لهم، والمواقع، والبث المباشر، وخدمة دليلك، والعطلات الرسمية في مجلس التعاون الخليجي، وأسعار العملات والذهب، وحالة الطقس، وخدمات الوافدين، وأوقات المباريات، والصيدليات المناوبة، وغيرها من الخدمات.

وعند تفعيل خدمة أصحاب الهمم، يظهر فيديو يشرح الخدمة لهم بلغة الإشارة، وتفعل الإشعارات الصوتية حتى يتمكن المكفوفون منهم من سماعها دون فتح الهاتف، ويتغير لون التطبيق للونين الأبيض والأسود حتى يمكن للمصابين بعمى الألوان استخدامه بسهولة.

قاسم المرشدي: