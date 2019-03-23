توعية طالبات الثانوية بالجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظمت مديرية شرطة الظفرة محاضرة حول الجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها في مركز شرطة الرويس، لطالبات مدرسة عمرة بنت عبدالرحمن الثانوية، بالتعاون مع مركز الدعم الاجتماعي.

وأكد مدير إدارة التحقيق والبحث الجنائي في مديرية شرطة منطقة الظفرة، المقدم مبارك الرايحي، اهتمام شرطة أبوظبي بنشر الوعي الأمني لكل فئات المجتمع حول الجرائم الإلكترونية.

وأفاد المقدم منصور ناصر الكعبي، من إدارة التحقيق والبحث الجنائي، بأن جهود شرطة أبوظبي في التصدي للجرائم الإلكترونية التي أصبحت شائعة بشكل واسع بسبب انتشار الإنترنت الذي يعتبر عالماً مفتوحاً بلا حدود ويصعب تقييد استخدامه، ما يستوجب توعية أفراد المجتمع بأخطاره، خصوصاً الأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافاً، من مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

وأكد مدير مركز الدعم الاجتماعي في منطقة الظفرة، الرائد سلطان خلفان اليحيائي، ضرورة مكافحة الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية التي تتمثل في جرائم الاحتيال والابتزاز وانتحال الشخصية، من خلال نشر الوعي بين شرائح المجتمع كافة، والتعريف بمخاطرها على الفرد والأسرة والمجتمع.