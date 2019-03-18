الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

شهدت الدولة اليوم طقسا مغبرا وغائما جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما شهدت بعض المناطق سقوط أمطار في الصباح الباكر، بينما كانت الرياح شمالية غربية، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، أما البحر فيكون مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الأربعاء، أفاد المركز بأنه سيكون رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، على أن تظل الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتراوح من 20 إلى 30 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي سيبقى مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عمان.

وذكر المركز أن يوم الخميس المقبل سيشهد طقسا رطبا صباحاً مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ليصبح غائم جزئياً بوحه عام، لافتاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكد أن الأجواء ستصبح غائمة آخر الليل، مع عودة احتمالات سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر غرباً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ليلاً مع السحب على البحر، بحيث تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.