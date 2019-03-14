«الدولي للاتصال الحكومي»: خريطة تفاعلية إلكترونية ترسم مستقبل الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

يشارك موقع فعاليات الشارقة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ضمن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينطلق خلال يومي 20 و21 مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة، بخريطة إلكترونية تفاعلية تحمل عنوان «شارقة الغد.. كيف تراها» تتيح للمشاركين رسم ملامح الإمارة المستقبلية بوضع اقتراحاتهم التطويرية لمختلف أماكن الإمارة التي تظهر على الخريطة.

وقالت مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حصة الحمادي، إن المبادرة تأتي ضمن توجهات إمارة الشارقة التي ترتكز على شراكة المجتمع في وضع تصورات بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز ثقافة الابتكار ضمن مشروعات ومبادرات الإمارة من خلال جعل الجمهور جزءاً من عملية صنع القرار، ولتكون لهم بصمتهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة بالإمارة.

وأوضحت أن الخريطة التفاعلية التي تعرض على شاشة إلكترونية كبيرة في أروقة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تشتمل على مختلف أماكن الجذب الثقافي والفني والسياحي في إمارة الشارقة، التي تمتد من المنطقة الوسطى مروراً بمدينة الشارقة حتى الساحل الشرقي، التي تعكس تمازج مكوناتها السياحية والتراثية والثقافية من كثبان وجبال صخرية وشواطئ وأسواق تراثية ومراكز ثقافية وفنية. وأشارت إلى أن الخريطة تحاكي أهداف المكتب في دعم جهود إمارة الشارقة التطويرية، وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات والجمهور، من خلال إيصال الاقتراحات والآراء التي يضعها الأفراد على الخريطة التفاعلية إلى أصحاب القرار لاطلاعهم عليها، ومتابعة تنفيذها بما يخدم إمارة الشارقة وأبناءها.

• المسابقة تهدف إلى تشجيع المشاركين على الخروج بأفكار وابتكارات تسهم في تطوير مستقبل الشارقة.